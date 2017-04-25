Власти Кишинева выделили миллионы на ликвидацию последствий стихии

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. По итогам заседания во вторник муниципальный совет Кишинева принял решение выделить 20 миллионов леев (чуть более миллиона долларов) на устранение последствий снегопада, прошедшего в Молдове 20 и 21 апреля.

«Совет поручил предпринять дополнительные меры по ликвидации последствий снегопада, прошедшего на прошлой неделе. Муниципальные службы обеспечат транспорт и наличие персонала для вывоза веток и древесины. Дрова распределят между теми, кто пользуется компенсациями для отопления жилья», — сообщили в мэрии Кишинева.

Также столичные власти намерены обратиться к правительству с просьбой выделить финансовую помощь для устранения последствий стихии.

Ранее столичный градоначальник Дорин Киртоакэ заявил, что, по предварительным данным, нанесенный Кишиневу ущерб достигает 50−70 миллионов долларов (2,6−3,5 миллиона долларов).