Лавров прокомментировал возможность ввода миротворцев в Донбасс
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Минские соглашения по урегулированию украинского конфликта не содержат положения о вводе миротворцев ООН в Донбасс, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Минские соглашения по урегулированию украинского конфликта не содержат положения о вводе миротворцев ООН в Донбасс, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«В минских договоренностях ни о каких миротворцах речь не идет», — сказал он по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ Ламберто Заньером.
По словом Лаврова, «в минских договоренностях поддерживается роль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ».
Ранее президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении в Донбассе миротворческой миссии ООН.