Лавров прокомментировал возможность ввода миротворцев в Донбасс

«В минских договоренностях ни о каких миротворцах речь не идет», — сказал он по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ Ламберто Заньером.

По словом Лаврова, «в минских договоренностях поддерживается роль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ».

Ранее президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении в Донбассе миротворческой миссии ООН.