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13:55 (мск), источник: РИА Новости

Лавров прокомментировал возможность ввода миротворцев в Донбасс

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Минские соглашения по урегулированию украинского конфликта не содержат положения о вводе миротворцев ООН в Донбасс, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: РИА Новости

«В минских договоренностях ни о каких миротворцах речь не идет», — сказал он по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ Ламберто Заньером.

По словом Лаврова, «в минских договоренностях поддерживается роль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ».

Ранее президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении в Донбассе миротворческой миссии ООН.

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