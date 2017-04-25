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13:57 (мск), источник: СуперОмск

Медведев напомнил, что в Омске много примеров «бескультурья»

Председатель правительства страны Дмитрий Медведев взял свое завершающее слово на культурном форуме «Единой России» в Омске.

По мнению второго лица государства, в стране да и в Омске очень много примеров бескультурья.

«Разговор о культуре не может быть простым. Культура и искусство — разнообразие нашей свободы. Низкий уровень культуры, как и свободы, бьет по обществу. Не буду приводить жестких примеров, их и у вас самих достаточно. Много агрессии сейчас не только в культуре, которая сводится и к преступности, и к преследованию авторов ряда произведений», — отметил премьер-министр.

Однако политик отметил, что каждый не обделенный властью человек должен давить в себе желание указывать художнику, как и про что ему творить.

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