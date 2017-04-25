Медведев напомнил, что в Омске много примеров «бескультурья»

По мнению второго лица государства, в стране да и в Омске очень много примеров бескультурья.

«Разговор о культуре не может быть простым. Культура и искусство — разнообразие нашей свободы. Низкий уровень культуры, как и свободы, бьет по обществу. Не буду приводить жестких примеров, их и у вас самих достаточно. Много агрессии сейчас не только в культуре, которая сводится и к преступности, и к преследованию авторов ряда произведений», — отметил премьер-министр.

Однако политик отметил, что каждый не обделенный властью человек должен давить в себе желание указывать художнику, как и про что ему творить.