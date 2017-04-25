Погранслужба Литвы расследует нарушение самолетом белорусской границы
Специалисты проведут расследование по статьям о нарушении международных правил полета и нелегальном пересечении границ государств.
Специалисты проведут расследование по статьям о нарушении международных правил полета и нелегальном пересечении границ государств.
МИНСК, 25 апр — Sputnik. Служба охраны государственной границы Литвы начала досудебное расследование по факту нарушения воздушного пространства Беларуси легкомоторным самолетом, сообщили во вторник в литовской погранслужбе.
Белорусскую границу со стороны Литвы легкомоторный самолет нарушил в прошлую среду 19 апреля.
«После инцидента, произошедшего ранее, когда частный самолет, возможно, нарушил
Расследование проводят по статьям о нарушении международных правил полета и нелегальном пересечении границ государств.
По литовскому законодательству, за нарушение правил полета и пересечение границ государств предусматривается штраф, арест или лишение свободы сроком до двух лет.