Погранслужба Литвы расследует нарушение самолетом белорусской границы

МИНСК, 25 апр — Sputnik. Служба охраны государственной границы Литвы начала досудебное расследование по факту нарушения воздушного пространства Беларуси легкомоторным самолетом, сообщили во вторник в литовской погранслужбе.

Белорусскую границу со стороны Литвы легкомоторный самолет нарушил в прошлую среду 19 апреля. Из-за этого в МИД Беларуси вызывали посла Литвы, которому вручили ноту с протестом. Позже стало известно, что управлял самолетом гражданин Дании, а перелет границы был совершен случайно.

«После инцидента, произошедшего ранее, когда частный самолет, возможно, нарушил литовско-белорусскую границу, службой по защите государственных границ начато досудебное расследование», — сообщили в службе охраны госграницы Литвы.

Расследование проводят по статьям о нарушении международных правил полета и нелегальном пересечении границ государств.

По литовскому законодательству, за нарушение правил полета и пересечение границ государств предусматривается штраф, арест или лишение свободы сроком до двух лет.