Первое заявление Грозаву после задержания

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Замглавы столичной администрации Нистор Грозаву, в доме и служебном кабинете которого во вторник прошли обыски, после которых чиновника задержали, прокомментировал журналистам произошедшее.

«Естественно, такой визит не может не быть сюрпризом», — сказал чиновник, выходя вместе с прокурорами из своего служебного кабинета.

При этом Грозаву отметил, что о доказательствах по расследуемому делу прессу должны информировать следственные органы.

Во вторник в примэрии Кишинева, а также у ряда экономических агентов прошли обыски. В итоге задержали Грозаву, главу управления транспорта и путей сообщения Игоря Гамрецкого, а также трех владельцев парковок.