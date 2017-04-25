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14:16 (мск), источник: Sputnik.md

Первое заявление Грозаву после задержания

Вице-примар Кишинева Нистор Грозаву прокомментировал свое задержание антикоррупционными органами.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Замглавы столичной администрации Нистор Грозаву, в доме и служебном кабинете которого во вторник прошли обыски, после которых чиновника задержали, прокомментировал журналистам произошедшее.

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«Естественно, такой визит не может не быть сюрпризом», — сказал чиновник, выходя вместе с прокурорами из своего служебного кабинета.

При этом Грозаву отметил, что о доказательствах по расследуемому делу прессу должны информировать следственные органы.

Во вторник в примэрии Кишинева, а также у ряда экономических агентов прошли обыски. В итоге задержали Грозаву, главу управления транспорта и путей сообщения Игоря Гамрецкого, а также трех владельцев парковок.

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