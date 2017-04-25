Назарбаева поблагодарили за быстро полученную квартиру
Астанчанка: Спасибо вам за такую программу.
Астанчанка: Спасибо вам за такую программу.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе объезда Астаны встретился и побеседовал с местными жителями. Видео встречи опубликовано на странице Akorda Press в Facebook, передает NUR.KZ.
«Это другая часть города. Готовимся к ЭКСПО, нужно сделать все, чтобы достойно встретить гостей», — сказал Назарбаев во время общения с жителями столицы.
Одна из жительниц Астаны рассказала, что они получили квартиру за полтора года.
«Спасибо вам, мы очень рады. У нас появились двое детей в новой квартире. Спасибо вам за такую программу», — сказала местная жительница.