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14:12 (мск), источник: Nur.kz

Назарбаева поблагодарили за быстро полученную квартиру

Астанчанка: Спасибо вам за такую программу.

Источник: Nur.kz

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе объезда Астаны встретился и побеседовал с местными жителями. Видео встречи опубликовано на странице Akorda Press в Facebook, передает NUR.KZ.

«Это другая часть города. Готовимся к ЭКСПО, нужно сделать все, чтобы достойно встретить гостей», — сказал Назарбаев во время общения с жителями столицы.

Одна из жительниц Астаны рассказала, что они получили квартиру за полтора года.

«Спасибо вам, мы очень рады. У нас появились двое детей в новой квартире. Спасибо вам за такую программу», — сказала местная жительница.

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