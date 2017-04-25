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14:41 (мск), источник: Actualitati.md

Парковки всему виной: НАЦ задержал одного из самых богатых людей Молдовы

В Кишиневе по делу о парковках задержан миллионер Александр Пинчевский. Как уточняетdeschide.md, сейчас обыски проходят у предпринимателя дома, затем офицеры переместятся в его офис. Известно, что Александр Пинчевский уже написал жалобу, в которой указал, что его задержание необоснованно.

Источник: Actualitati.md

В 2010 году состояние бизнесмена оценивалось в 100 миллионов долларов. Его считают четвертым самым богатым человеком страны после Анатолия Стати, Владимира Плахотнюка и Николая Черного.

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Ранее вопрос о причастности бизнесмена Пинчевского к проекту платных парковок подняли муниципальные советники от Партии социалистов. Дело в том, что австро-венгерская фирма EME Parkleitsystem GMBH, которая заключила с кишиневской мэрией контракт на обслуживание платных парковок, создала в Кишиневе компанию PLS Parcare, гендиректором которой стал Сергей Ислентьев. Ранее Ислентьев работал менеджером по развитию в компании Elita5, которой владел Александр Пинчевский.

Actualitati.md напоминает, что сегодня, 25апреля, по делу о платных парковках НАЦ иАнтикоррупционная прокуратура провели обыски в столичной мэрии. Задержаны глава столичного управления транспорта Игорь Гамрецкийи администраторы трех компаний, занимающихся паркингом.

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