Парковки всему виной: НАЦ задержал одного из самых богатых людей Молдовы

В 2010 году состояние бизнесмена оценивалось в 100 миллионов долларов. Его считают четвертым самым богатым человеком страны после Анатолия Стати, Владимира Плахотнюка и Николая Черного.

Ранее вопрос о причастности бизнесмена Пинчевского к проекту платных парковок подняли муниципальные советники от Партии социалистов. Дело в том, что австро-венгерская фирма EME Parkleitsystem GMBH, которая заключила с кишиневской мэрией контракт на обслуживание платных парковок, создала в Кишиневе компанию PLS Parcare, гендиректором которой стал Сергей Ислентьев. Ранее Ислентьев работал менеджером по развитию в компании Elita5, которой владел Александр Пинчевский.

Actualitati.md напоминает, что сегодня, 25апреля, по делу о платных парковках НАЦ иАнтикоррупционная прокуратура провели обыски в столичной мэрии. Задержаны глава столичного управления транспорта Игорь Гамрецкийи администраторы трех компаний, занимающихся паркингом.