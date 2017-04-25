Медведев осадил критиков «Матильды», не назвав самого фильма

Источник: AP 2017

Под это определение подпадает фильм Алексея Учителя «Матильда», однако премьер не произнес этого названия.

Вместо принципов, убеждений, уважения к чужому мнению и творчеству появляется агрессия и нетерпимость, и мы эту агрессию видим. Эта агрессия иногда воплощается в преступные деяния. Иногда сводится к преследованию автора, произведение которого еще никто не видел. Дмитрий Медведев на пленарном заседании форума «Культура — национальный приоритет»

Премьер указал, что «культура и искусство — это синонимы разнообразия, нашей внутренней свободы», призвал к большей терпимости и напомнил, что задача государства — «обеспечить реализацию этой свободы законодательными и финансовыми мерами». «Если мы снова не хотим вернуться во времена, когда культура жестко регламентировалась сверху, то нам всем это нужно учитывать, в том числе чиновникам, политикам. Вообще любому облеченному властью человеку нужно подавлять в себе соблазн объяснять художнику, что он должен делать», — отметил Медведев.

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