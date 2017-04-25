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15:28 (мск), источник: РБК

Кремль назвал капремонт пятиэтажек в Москве «киданием денег в топку»

Капитальный ремонт пятиэтажек является «бессмысленным» делом, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Источник: Агентство «Москва»

«Кидать в топки деньги граждан, которые они тратят на капремонт — бессмысленно», — заявил он. По словам Пескова, проект сноса пятиэтажек «абсолютно обоснованный и очень амбициозный — широкий по масштабу и не имеет аналога».

В Кремле добавили, что «целесообразность проекта не вызывает сомнений». При этом то, что у граждан есть вопросы по поводу проекта — это «оправданно». «Здесь мэрия декларирует намерения терпеливо последовательно разъяснят и гарантирует, что интересы граждан не будет нарушаться», — добавил Песков.

В четверг, 20 апреля, Госдума в первом чтении одобрила законопроект, разрешающий снос пятиэтажек в Москве. За принятие документа выступили 397 депутатов, против проголосовали четыре человека.

Комментарии
2
Дмитрий Голубев
Ага.. Не будут.. Собянин начал с ларьков, а закончит ЛЮБЫМИ 5этажками. Это ли не маразм ?
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Константин Дроздов
долго еще будут мозг выносить этими домами!
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