Кремль назвал капремонт пятиэтажек в Москве «киданием денег в топку»

«Кидать в топки деньги граждан, которые они тратят на капремонт — бессмысленно», — заявил он. По словам Пескова, проект сноса пятиэтажек «абсолютно обоснованный и очень амбициозный — широкий по масштабу и не имеет аналога».

В Кремле добавили, что «целесообразность проекта не вызывает сомнений». При этом то, что у граждан есть вопросы по поводу проекта — это «оправданно». «Здесь мэрия декларирует намерения терпеливо последовательно разъяснят и гарантирует, что интересы граждан не будет нарушаться», — добавил Песков.

В четверг, 20 апреля, Госдума в первом чтении одобрила законопроект, разрешающий снос пятиэтажек в Москве. За принятие документа выступили 397 депутатов, против проголосовали четыре человека.