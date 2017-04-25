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15:16 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов и Михаил Абызов оценили проекты выпускников университета ОЭЗ «Алабуга»

(Елабуга, 25 апреля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В ОЭЗ «Алабуга» состоялся выпуск второго набора студентов корпоративного университета ОЭЗ.

Проекты выпускников заслушали и оценили Президент РТ Рустам Минниханов, министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов, руководитель Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов.

По словам Президента РТ, данная образовательная площадка имеет очень высокий потенциал.

«ОЭЗ “Алабуга” — очень привлекательная зона, ранее Набережные Челны получили статус территории опережающего развития. У нас есть планы по созданию Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра, поэтому нам нужны высококвалифицированные менеджеры, знающие международную систему. Здесь вы можете получить необходимые навыки, которые вам пригодятся в жизни. Мы приветствуем вас и будем поддерживать», — обратился Президент РТ к студентам.

Над проектами выпускники корпоративного университета работали в течение трех месяцев: изучали различные аспекты реализации промышленных проектов, анализировали бизнес-кейсы реальных производств, проходили мастер-классы по маркетингу, участвовали в деловых встречах, а двое выпускников приняли участие в бизнес-переговорах за рубежом. Обучение вели именитые тренеры, а также топ-менеджеры резидентов ОЭЗ «Алабуга».

Всего в этом наборе было 25 студентов из разных городов России, в том числе из Крыма. Самому младшему студенту — 22 года, самому старшему — 36 лет. Трое выпускников презентовали свои проекты перед гостями. Среди них были и проекты участников первого набора, которые уже реализуются. К примеру, Александр Зайченко сегодня курирует строительство сервисного металлоцентра «Алабуга», где будут производить стальные заготовки (бланки) для нужд автомобильной промышленности. Его цель — вовремя обеспечивать строительными материалами стройку, а главное сэкономить не менее 10 процентов затрат.

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Делясь своими впечатлениями о работе университета, Михаил Абызов отметил, что проект уникальный и его нужно расширять. «Елабуга — это то, место где все это органично сочетается и одно работает на другое: высококвалифицированные специалисты проводят обучение, а те ребята, которые обучились, могут применить эти знания здесь же. Но в ходе трехмесячного обучения, думаю, можно получить лишь общее представление, поэтому важно на следующем этапе рассмотреть более глубокие программы по применению полученных знаний. В то же время, то что сегодня делается в Татарстане и Елабуге, по-моему, лучшее в региональной практике по работе с инвесторами, поэтому эти знания необходимо перенять и в дальнейшем использовать и других регионах России. Формат работы очень удачный», — отметил Михаил Абызов.

Корпоративный университет ОЭЗ «Алабуга» начал свою деятельность в 2016 году. Передовая для Татарстана и России работа ведется в формате практикоориентированного обучения. 50 студентов первого и второго наборов были отобраны более чем из 2,5 тысяч кандидатов из всех регионов России. Претенденты на обучение прошли трехэтапный отбор: психологическое тестирование, очное собеседование и деловая игра, направленная на выявление лидерских навыков и способности к практическому мышлению. В ходе обучения студентам предоставляется жилье и стипендию в размере 13 тыс. руб.

Как отметили, 30 процентов выпускников остаются работать на самой «Алабуге», еще треть по итогам обучения получили повышение в своих компаниях. По словам руководителя корпоративного университета «Алабуга» Дмитрия Киселева, в этом году планируется предложить работу в «Алабуге» 11 выпускникам, также есть предложения и от резидентов.

В 2017 году планируется выпустить два набора студентов корпоративного университета. Новый набор начнется в мае, а учеба — осенью.

Также Рустам Минниханов, Михаил Абызов и Всеволод Вуколов посетили завод Ford Sollers и международную школу «Три медведя».

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