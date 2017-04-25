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14:37 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Россия полностью обеспечивает ЛНР электричеством — Грызлов

Россия обеспечивает электроснабжение самопровозглашенной Луганской народной республики со своей территории в рамках гуманитарной помощи, сообщил представитель РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

Источник: "РИА Новости" Украина

МИНСК, 25 апр — РИА Новости Украина. Правительство Российской Федерации в рамках гуманитарной поддержки приняло решение об обеспечении электроснабжения самопровозглашенной Луганской народной республики в связи с прекращением поставок со стороны Киева, сообщает корреспондент РИА Новости в Минске со ссылкой на представителя РФ в контактной группе по Донбассу Бориса Грызлова.

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Глава МЧС ЛНР Сергей Иванушкин во вторник сообщил, что 24 апреля в 23:41 Киев прекратил поставку электроэнергии по линии ТЭС Кирова 220 киловольт, а также по линии ТЭС Михайловка 330 киловольт, которая шла транзитом через территорию самопровозглашенной Луганской народной республики. Во вторник предприятия и население непризнанной ЛНР были полностью обеспечены электроэнергией, несмотря на прекращение поставок с подконтрольной Киеву территории, добавил Иванушкин.

«В соответствии с действиями властей Украины правительством Российской Федерации было принято решение об обеспечении электроснабжения со стороны Российской Федерации в рамках гуманитарной поддержки», — сказал он во вторник.

«Ограничения потребителей пострадавшей территории Луганской области в настоящее время нет», — добавил Грызлов.

Ранее в «Луганском энергетическом объединении» сообщили, что согласно решению Минэнерго Украины поставки электроэнергии с подконтрольной Киеву территории в ЛНР будут прекращены с 25 апреля из-за долгов за потребленную энергию. По данным компании «Укрэнерго», электроснабжение неподконтрольных Киеву районов Луганской области было полностью прекращено в ночь на вторник.

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