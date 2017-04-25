Киртока: В стране стихийное бедствие, необходимо мобилизовать население

Советник упрекнул примара в том, что он не принял никаких мер для мобилизации масс и их привлечения в организованном порядке в расчистке дорог.

С этим предложением выступил руководитель фракции коммунистов и беспартийных в муниципальном совете Василий Киртока на сегодняшнем заседании КМС, на котором оценивался ущерб, причиненный городу природным катаклизмом.

«Не все делается деньгами, в стране стихийное бедствие, и если не было принято решение о выделении денег, необходимо было мобилизовать население. Это главное, что нужно делать руководству муниципия. Ни в одно предприятие в составе нашей группы, а в каждом из них работает более 100 сотрудников, никто не обратился: ни из примэрии, ни из претуры. Наши предприятия имеют средства для вмешательства. Учтите это в будущем. Мы должны обратиться к людям, организовать их на территории, собрать руководителей всех предприятий, ставить перед ними определенные задачи, распределять участки. Я думаю, что все это может быть сделано без выделения денег», — заявил Василий Киртока.

Руководитель фракции коммунистов и беспартийных отметил, что административная структура примэрии далека от совершенства, и по этой причине в кризисных ситуациях действия подразделений неудовлетворительны.

«Я считаю, что мы должны подумать, как изменить структуру таким образом, чтобы территориальные подразделения были функциональными. Где-то людей организовали и действовали, а где-то — нет. Все было произошло случайно. Ясно одно: в будущем примэрия должна заставить эти ресурсы работать. Конечно, мы должны думать о том, как оснастить муниципальные предприятия достаточной техникой, чтобы в следующий раз мы могли отреагировать оперативно», — подчеркнул Киртока.

Отметим, что ущерб, причиненный Кишиневу в результате сильных снегопадов 20 и 21 апреля, оценивается в 70 млн. леев.