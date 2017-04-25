Гройсман уволит руководителей Нацполиции трех областей с самой плохой криминогенной ситуацией

Об этом премьер-министр заявил на расширенном заседании коллегии МВД Украины, комментируя отчет о работе Национальной полиции в первом квартале, передает «Урядовый портал».

«По результатам первого полугодия просил бы сделать рейтинг областей и три (области, — ред.), которые будут внизу, этим руководителям пожать руку и сказать “до свидания”. Единственное исключение, которое надо делать, — мы понимаем, какая сложная ситуация в зоне АТО: там совсем другая структура, другие вызовы, мы это понимаем », — заявил Гройсман.

Также Гройсман считает, что в ключевые показатели статистики, по которой будут оценивать результативность работы полиции, должно быть включено раскрытие преступлений против женщин.