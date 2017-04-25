Решетников открыл экономический форум в Перми

Участниками форума стали руководители крупных промышленных предприятий Прикамья, депутаты Государственной Думы и краевого заксобрания.

«Развитие прикамских предприятий было, есть и будет приоритетом государственной политики в Пермском крае. Также в фокусе нашего внимания останутся вопросы поддержки инженерного образования. Это обеспечит подготовку квалифицированных и мотивированных кадров. Сегодня все наши предприятия работают в условиях жесткой конкуренции, но важно, что в этих сложных условиях они умеют кооперироваться, работать в команде», — сказал в своем приветственном слова Максим Решетников.

В своем выступлении глава региона обозначил основные задачи развития производственного сектора. Двухдневный форум «Экономика роста и благосостояния Пермского края» проводится впервые.

Справка «ФедералПресс»:

Сегодня промышленный сектор Прикамья — это 700 крупных и средних предприятий, которые дают более 70% налоговых поступлений в бюджет. В промышленности занят каждый пятый житель региона. По данным на март 2017 года, индекс промышленного производства составил 105%, что выше показателя по Приволжскому федеральному округу и России.