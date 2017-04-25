Мурат Жуманбай перешел в Министерство по инвестициям и развитию РК

Официальный представитель будет принимать активное участие в информировании населения о деятельности министерства, его комитетов, а также Общественного совета, действующего при министерстве.

Мурат Жуманбай более пяти лет возглавлял пресс-центр Агентства по противодействию коррупции и экономической преступности РК (финансовая полиция), около двух лет руководил пресс-службой мажилиса Парламента РК, являясь советником спикера палаты.

Кроме того, был руководителем Управления по связям с общественностью Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, а также заместителем директора Службы центральных коммуникаций министерства информации и коммуникаций РК.