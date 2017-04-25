Мурат Жуманбай перешел в Министерство по инвестициям и развитию РК
Мурат Жуманбай назначен официальным представителем Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в
Мурат Жуманбай назначен официальным представителем Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в
Официальный представитель будет принимать активное участие в информировании населения о деятельности министерства, его комитетов, а также Общественного совета, действующего при министерстве.
Мурат Жуманбай более пяти лет возглавлял
Кроме того, был руководителем Управления по связям с общественностью Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, а также заместителем директора Службы центральных коммуникаций министерства информации и коммуникаций РК.