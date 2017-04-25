Премьер Медведев покинул Омск

За день в Омске Медведев прошелся на экскурсии по территории Омской крепости, посетил Воскресенский собор, провел совещание в облправительстве, где раздал поручения областным властям и дорожникам, а также выступил с речью на форуме по культуре «Единой России», ради которого он как председатель партии и приезжал в Омск.