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15:00 (мск), источник: СуперОмск

Премьер Медведев покинул Омск

Председатель правительства РФ завершил свой визит в Омск — к 17:40 местного времени спецборт Ил-96 авиакомпании «Россия» уже вылетел с омского аэродрома.

Источник: AP 2017

За день в Омске Медведев прошелся на экскурсии по территории Омской крепости, посетил Воскресенский собор, провел совещание в облправительстве, где раздал поручения областным властям и дорожникам, а также выступил с речью на форуме по культуре «Единой России», ради которого он как председатель партии и приезжал в Омск.

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