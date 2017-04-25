Инструкторы из США прибыли в Донбасс для проверки украинских подразделений

ДОНЕЦК, 25 апреля. /ТАСС/. Разведка провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) установила, что в Донбасс с целью проверки состояния украинских войск прибыли американские инструкторы. Об этом сообщил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

«По данным наших источников, отмечено прибытие в расположение частей, находящихся в зоне так называемой АТО (силовая операция — прим. ТАСС), военных инструкторов из США с целью участия в проверке переданного ранее военного имущества» — приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Басурин добавил, что это не единственная цель прибытия американцев. По данным республиканской разведки, в 92-й отдельной механизированной бригаде также проводится проверка готовности соединения к ведению боевых действий, оцениваются результаты работы в этой бригаде других военных инструкторов.