Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
В Москве напали на известного ведущего Первого канала
Скончался бывший вице-премьер правительства России
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
As: Лев может сменить Зидана в «Реале»
Радулов: Был звонок из ФХР, но в сборную не еду
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
"Нам нужно на что-то есть": Волочкова призналась в долгах
66-летняя помолодевшая Алферова вышла в свет - СМИ
ГИБДД рассказала, за что могут аннулировать уже выданные права
В США бензин оказался дешевле, чем в России
Фоторепортажи
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
10Полюс холода
15Роботы в Пальмире
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
15:43 (мск), источник: ТАСС

Инструкторы из США прибыли в Донбасс для проверки украинских подразделений

В ДНР ранее неоднократно заявляли о присутствии в зоне конфликта на подконтрольных Киеву территориях Донбасса военных инструкторов из западных стран.

Источник: Reuters

ДОНЕЦК, 25 апреля. /ТАСС/. Разведка провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) установила, что в Донбасс с целью проверки состояния украинских войск прибыли американские инструкторы. Об этом сообщил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

Читайте также
Маккейн призвал Трампа предоставить Киеву летальное оружие

«По данным наших источников, отмечено прибытие в расположение частей, находящихся в зоне так называемой АТО (силовая операция — прим. ТАСС), военных инструкторов из США с целью участия в проверке переданного ранее военного имущества» — приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Басурин добавил, что это не единственная цель прибытия американцев. По данным республиканской разведки, в 92-й отдельной механизированной бригаде также проводится проверка готовности соединения к ведению боевых действий, оцениваются результаты работы в этой бригаде других военных инструкторов.

В ДНР ранее неоднократно заявляли о присутствии в зоне конфликта на подконтрольных Киеву территориях Донбасса военных инструкторов из западных стран. В последний раз иностранные специалисты были зафиксированы 12 апреля под Горловкой, они прибыли в зону ответственности 25-й отдельной парашютно-десантной бригады Вооруженных сил Украины для обучения снайперов.

Комментарии
1
Alex Heavy
Везде, где присутствуют американские инструкторы в мире - везде идёт война, Америка - самая "мирная" страна - и не поспоришь!!!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Россия может обеспечить энергией ЛНР после прекращения поставок с Украины
Медведев осадил критиков, «не смотревших, но осуждающих»
Фигурант дела о теракте в Петербурге оказался фантомом на родине
Националиста Демушкина осудили на 2,5 года колонии за экстремизм
Японский губернатор рассказал о судьбе подаренного Путиным кота
Жан-Мари Ле Пен посоветовал дочери вести кампанию, как Трамп
«Почта России» закрыла все пункты доступа в интернет
Из-за обрушения склада PepsiСo реки сока потекли в Дон
Спорт
«Спартак» отыграется на «Урале», Семак не уступит Бердыеву Сегодня двумя матчами откроется программа 25-го тура чемпионата России
Авто
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП Столичная полиция объявила план «Перехват» для поиска водителя Mercedes, который, предположительно, открыл стрельбу
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Марта Тимофеева: «Я хочу стать актрисой, когда вырасту» Семилетняя звезда сериала «Оптимисты» рассказала об отношениях со старшими коллегами по съемкам
Недвижимость
В Думе планируют компенсировать молодым семьям часть ипотеки
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета Необычная, сказочная внешность маленькой Нарияны сделала ее звездой соцсетей и привлекла к ней внимание ведущих мировых модельных и рекламных агентств.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь