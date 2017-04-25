В Челябинске откроется консульство Венгрии

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областного правительства.

Почетным консулом Венгрии в Челябинске назначен Виктор Лощенко. В его обязанности входит защита прав и интересов граждан представляемого государства, а также прав и интересов Венгрии в целом.

Почетный консул содействует развитию экономических, культурных, научных и туристических связей между двумя странами.

Добавим, что визовые вопросы в консульские функции Почетного консула не входят.