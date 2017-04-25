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15:43 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинске откроется консульство Венгрии

26 апреля в Челябинске пройдет официальная церемония открытия Почетного консульства Венгрии.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областного правительства.

Почетным консулом Венгрии в Челябинске назначен Виктор Лощенко. В его обязанности входит защита прав и интересов граждан представляемого государства, а также прав и интересов Венгрии в целом.

Почетный консул содействует развитию экономических, культурных, научных и туристических связей между двумя странами.

Добавим, что визовые вопросы в консульские функции Почетного консула не входят.

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