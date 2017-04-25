В Челябинске откроется консульство Венгрии
26 апреля в Челябинске пройдет официальная церемония открытия Почетного консульства Венгрии.
26 апреля в Челябинске пройдет официальная церемония открытия Почетного консульства Венгрии.
Об этом Накануне.RU сообщили в
Почетным консулом Венгрии в Челябинске назначен Виктор Лощенко. В его обязанности входит защита прав и интересов граждан представляемого государства, а также прав и интересов Венгрии в целом.
Почетный консул содействует развитию экономических, культурных, научных и туристических связей между двумя странами.
Добавим, что визовые вопросы в консульские функции Почетного консула не входят.