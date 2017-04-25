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16:21 (мск), источник: АиФ Калининград

На должность архитектора Калининградской области претендуют шесть человек

На должность архитектора Калининградской области претендуют шесть человек. Первый этап конкурсного отбора состоялся накануне.

Источник: Аргументы и факты

О том, что в структуре правительства Калининградской области появится должность главного архитектора региона стало известно в октябре прошлого года.

Накануне кандидаты прошли первый этап конкурсного отбора — индивидуальное собеседование.

«Претенденты соответствуют ряду критериев: наличие высшего образования по специальности или направлению подготовки “Архитектура”, опыт работы по специальности не менее 10 лет, опыт участия в международных конкурсах или фестивалях в области архитектуры и градостроения, наличие архитектурных проектов, в том числе реализованных и возраст не старше 65 лет», — сообщили в пресс-службе правительства.

На следующих этапах, 26 апреля, они должны представить архитектурные проекты, а также концепции развития архитектуры и градостроения Калининградской области.

Кто претендует на должность главного архитектора региона?

Главный архитектор «Другая архитектура» Владимир Панифёдов.

Советник по архитектурному облику Гурьевского городского округа Юрий Москвитин.

Заведующий кафедрой градостроительства, землеустройства и дизайна БФУ имени И. Канта Виктор Пустовгаров.

Ведущий архитектор «Никор Проект» Петр Черненко.

Главный архитектор проектно-изыскательский институт «БрянскГражданПроект» Евгений Скачков.

Архитектор «БалтСитиСервис» Евгений Костромин.

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