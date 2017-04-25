На должность архитектора Калининградской области претендуют шесть человек
На должность архитектора Калининградской области претендуют шесть человек. Первый этап конкурсного отбора состоялся накануне.
На должность архитектора Калининградской области претендуют шесть человек. Первый этап конкурсного отбора состоялся накануне.
О том, что в структуре правительства Калининградской области появится должность главного архитектора региона стало известно в октябре прошлого года.
Накануне кандидаты прошли первый этап конкурсного отбора — индивидуальное собеседование.
«Претенденты соответствуют ряду критериев: наличие высшего образования по специальности или направлению подготовки “Архитектура”, опыт работы по специальности не менее 10 лет, опыт участия в международных конкурсах или фестивалях в области архитектуры и градостроения, наличие архитектурных проектов, в том числе реализованных и возраст не старше 65 лет», — сообщили в
На следующих этапах, 26 апреля, они должны представить архитектурные проекты, а также концепции развития архитектуры и градостроения Калининградской области.
Кто претендует на должность главного архитектора региона?
Главный архитектор «Другая архитектура» Владимир Панифёдов.
Советник по архитектурному облику Гурьевского городского округа Юрий Москвитин.
Заведующий кафедрой градостроительства, землеустройства и дизайна БФУ имени И. Канта Виктор Пустовгаров.
Ведущий архитектор «Никор Проект» Петр Черненко.
Главный архитектор
Архитектор «БалтСитиСервис» Евгений Костромин.