Николай Меркушкин провел встречу с руководством ХК «Лада»

Стороны подвели итоги прошедшего сезона, обсудили задачи, стоящие перед клубом, а также перспективы развития юношеского хоккея. Одним из главных вопросов стал неудачный результат команды по итогам прошедшего сезона (непопадание в плей-офф, 27 место из 29 команд).

В ходе совещания глава региона потребовал от руководства клуба представить конкретный план дальнейшей работы с прозрачным механизмом достижения поставленных целей. Главный приоритет клуба — достойное прохождение нового сезона.

Напомним, задачу по возвращению клуба в Континентальную хоккейную лигу губернатор поставил перед руководством ХК «Лада» в 2014 году. Для работы клуба созданы необходимые условия — современный дворец спорта «Лада Арена», соответствующий требованиям КХЛ, начал работу в августе 2013 г. при поддержке главы региона.