Представлены предварительные требования к новому мэру Красноярска
Полномочия нынешнего главы Красноярска Эдхама Акбулатова истекают во второе воскресенье сентября 2017 года.
Полномочия нынешнего главы Красноярска Эдхама Акбулатова истекают во второе воскресенье сентября 2017 года.
Горсовет опубликовал проект порядка проведения конкурса на замещение должности главы Красноярска.
Напомним, с 2015 года в Красноярске действует новый порядок выбора главы города — теперь градоначальником станет тот, кто победит в кадровом конкурсе.
Согласно проекту, кандидатом на пост главы города сможет стать россиянин в возрасте от 21 года, владеющий русским языком и не имеющий ограничений пассивного избирательного права. Он должен будет представить конкурсное задание — программу работы на должности главы города, проект основных направлений социального и экономического развития на 5 лет и предполагаемую схему организации управления администрацией.
Сам конкурс предполагается в формате индивидуального собеседования, во время которого кандидатов будут оценивать по утвержденным критериям по 10-балльной шкале. Конкурсная комиссия из 10 человек (половина назначается городским Советом, а другая — губернатором края) определит из всех участников двух победителей, и их кандидатуры представят на обсуждение депутатам Горсовета, и те в свою очередь голосованием выберут нового мэра.
Добавим, полномочия нынешнего главы Красноярска Эдхама Акбулатова истекают во второе воскресенье сентября 2017 года.
Представленный порядок утверждения нового градоначальника еще предстоит согласовать депутатам Горсовета.