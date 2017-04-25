Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Молодожены во время медового месяца заразились крысиным паразитом
Как избежать пожаров и протечек в доме?
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
«Спартак» отыграется на «Урале», Семак не уступит Бердыеву
Сергей Бобровский не сыграет за сборную России на ЧМ-2017
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
"Нам нужно на что-то есть": Волочкова призналась в долгах
66-летняя помолодевшая Алферова вышла в свет - СМИ
ГИБДД рассказала, за что могут аннулировать уже выданные права
В США бензин оказался дешевле, чем в России
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
10Полюс холода
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
15Роботы в Пальмире
15:50 (мск), источник: Newslab.ru

Представлены предварительные требования к новому мэру Красноярска

Полномочия нынешнего главы Красноярска Эдхама Акбулатова истекают во второе воскресенье сентября 2017 года.

Источник: Reuters

Горсовет опубликовал проект порядка проведения конкурса на замещение должности главы Красноярска.

Напомним, с 2015 года в Красноярске действует новый порядок выбора главы города — теперь градоначальником станет тот, кто победит в кадровом конкурсе.

Согласно проекту, кандидатом на пост главы города сможет стать россиянин в возрасте от 21 года, владеющий русским языком и не имеющий ограничений пассивного избирательного права. Он должен будет представить конкурсное задание — программу работы на должности главы города, проект основных направлений социального и экономического развития на 5 лет и предполагаемую схему организации управления администрацией.

Сам конкурс предполагается в формате индивидуального собеседования, во время которого кандидатов будут оценивать по утвержденным критериям по 10-балльной шкале. Конкурсная комиссия из 10 человек (половина назначается городским Советом, а другая — губернатором края) определит из всех участников двух победителей, и их кандидатуры представят на обсуждение депутатам Горсовета, и те в свою очередь голосованием выберут нового мэра.

Добавим, полномочия нынешнего главы Красноярска Эдхама Акбулатова истекают во второе воскресенье сентября 2017 года.

Представленный порядок утверждения нового градоначальника еще предстоит согласовать депутатам Горсовета.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На День Победы красноярцев ждет боевая авиация и «высотный» фейерверк
Медведев осадил критиков, «не смотревших, но осуждающих»
Фигурант дела о теракте в Петербурге оказался фантомом на родине
Националиста Демушкина осудили на 2,5 года колонии за экстремизм
Японский губернатор рассказал о судьбе подаренного Путиным кота
Жан-Мари Ле Пен посоветовал дочери вести кампанию, как Трамп
«Почта России» закрыла все пункты доступа в интернет
Из-за обрушения склада PepsiСo реки сока потекли в Дон
Спорт
«Спартак» отыграется на «Урале», Семак не уступит Бердыеву Сегодня двумя матчами откроется программа 25-го тура чемпионата России
Авто
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП Столичная полиция объявила план «Перехват» для поиска водителя Mercedes, который, предположительно, открыл стрельбу
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Марта Тимофеева: «Я хочу стать актрисой, когда вырасту» Семилетняя звезда сериала «Оптимисты» рассказала об отношениях со старшими коллегами по съемкам
Недвижимость
7 ошибок в оформлении загородного дома
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета Необычная, сказочная внешность маленькой Нарияны сделала ее звездой соцсетей и привлекла к ней внимание ведущих мировых модельных и рекламных агентств.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь