Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Молодожены во время медового месяца заразились крысиным паразитом
7 ошибок в оформлении загородного дома
О чем может рассказать игра ребенка
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
As: Лев может сменить Зидана в «Реале»
Радулов: Был звонок из ФХР, но в сборную не еду
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
"Нам нужно на что-то есть": Волочкова призналась в долгах
66-летняя помолодевшая Алферова вышла в свет - СМИ
Страшно до слез: странные автомобили Шанхая
Технотренды в китайских автоновинках в Шанхае
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
10Полюс холода
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
15Роботы в Пальмире
15:56 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов встретился с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским

УФА, 25 апр 2017. /ИА «Башинформ"/. 25 апреля в рамках официального визита делегации Башкортостана в Челябинскую область состоялась встреча Главы республики Рустэма Хамитова и губернатора региона Бориса Дубровского. Обсуждались вопросы укрепления делового сотрудничества между регионами.

Источник: Пресс-служба главы Башкортостана

— Мы готовились к Вашему приезду, формировали некие новые идеи по нашему взаимному развитию. Вы — наш самый добрый и близкий сосед. Надеюсь, что эта работа даст новый импульс развитию наших отношений, — сказал Борис Дубровский. — Наши экономики не конкурентные, а дополняющие друг друга. У вас — нефтепереработка, а у нас — металлургия. То есть в нашу сторону идет всё топливо, а к вам — металлургическая продукция. Это балансирует наши экономики и взаимно дополняет. Это тот случай, когда возникает синергия.

— Мы приехали к близким, родным людям. Эта дружба связывала наши субъекты давным-давно, а сейчас идёт по нарастающей, — сказал Рустэм Хамитов. — Товарооборот между нашими субъектами делится ровно пополам: от вас мы получаем товаров на 20 миллиардов рублей и на 20 миллиардов рублей везём к вам. Конечно, для нас это хорошая цифра. И по товарообороту с субъектами Российской Федерации Челябинская область для нас на первом месте. Так что дружба, товарооборот, производственные взаимоотношения — всё, конечно, очень впечатляет. Будем трудиться в таком же духе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Медведев осадил критиков, «не смотревших, но осуждающих»
Фигурант дела о теракте в Петербурге оказался фантомом на родине
Националиста Демушкина осудили на 2,5 года колонии за экстремизм
Японский губернатор рассказал о судьбе подаренного Путиным кота
Жан-Мари Ле Пен посоветовал дочери вести кампанию, как Трамп
«Почта России» закрыла все пункты доступа в интернет
Из-за обрушения склада PepsiСo реки сока потекли в Дон
Спорт
«Спартак» отыграется на «Урале», Семак не уступит Бердыеву Сегодня двумя матчами откроется программа 25-го тура чемпионата России
Авто
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП Столичная полиция объявила план «Перехват» для поиска водителя Mercedes, который, предположительно, открыл стрельбу
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Марта Тимофеева: «Я хочу стать актрисой, когда вырасту» Семилетняя звезда сериала «Оптимисты» рассказала об отношениях со старшими коллегами по съемкам
Недвижимость
7 ошибок в оформлении загородного дома
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Составлен рейтинг регионов с лучшими тарифами ЖКХ
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета Необычная, сказочная внешность маленькой Нарияны сделала ее звездой соцсетей и привлекла к ней внимание ведущих мировых модельных и рекламных агентств.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь