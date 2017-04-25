Рустэм Хамитов встретился с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским

— Мы готовились к Вашему приезду, формировали некие новые идеи по нашему взаимному развитию. Вы — наш самый добрый и близкий сосед. Надеюсь, что эта работа даст новый импульс развитию наших отношений, — сказал Борис Дубровский. — Наши экономики не конкурентные, а дополняющие друг друга. У вас — нефтепереработка, а у нас — металлургия. То есть в нашу сторону идет всё топливо, а к вам — металлургическая продукция. Это балансирует наши экономики и взаимно дополняет. Это тот случай, когда возникает синергия.

— Мы приехали к близким, родным людям. Эта дружба связывала наши субъекты давным-давно, а сейчас идёт по нарастающей, — сказал Рустэм Хамитов. — Товарооборот между нашими субъектами делится ровно пополам: от вас мы получаем товаров на 20 миллиардов рублей и на 20 миллиардов рублей везём к вам. Конечно, для нас это хорошая цифра. И по товарообороту с субъектами Российской Федерации Челябинская область для нас на первом месте. Так что дружба, товарооборот, производственные взаимоотношения — всё, конечно, очень впечатляет. Будем трудиться в таком же духе.