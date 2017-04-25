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17:11 (мск), источник: ИА Татар-информ

Министр строительства РФ: «Татарстан является примером комплексного развития территорий»

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ», Егор Никитин). Татарстан является примером комплексного развития территорий, заявил министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень в ходе пресс-конференции в МИА «Россия Сегодня».

Также он добавил, что современные приоритеты сместились от застройки новых территорий в сторону обновления уже существующих, и зачастую речь идет о промышленных зонах. Как успешный пример такой реновации, он привел столицу Татарстана: «Наверное, мы вернёмся к опыту Казани, Татарстана — это опыт, который можно применять в качестве примера для остальных городских агломераций».

Напомним, что закон о комплексном развитии промышленных зон был принят Госдумой в июне прошлого года. В документе дается определение промзоны и устанавливаются условия для ее вовлечения мероприятия по развитию. По экспертным оценкам, примерно четверти площадей российских городов необходима масштабная реновация. По их данным, в основном эти территории заняты промзонами и ветхим жильем.

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