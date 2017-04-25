Путин: отказ Украины от ВТС с Россией позволил создать целую новую отрасль в РФ

Он напомнил, что до 2014 года Россия закупала корабельные двигатели для нужд ВПК на Украине, однако «не по нашей вине и кооперация распалась, и возможность сотрудничества с нашими украинскими партнерами исчезла».

РЫБИНСК (Ярославская область), 25 апреля. /ТАСС/. Прекращение Киевом военно-технического сотрудничества с Москвой привело к созданию в России целой новой отрасли производства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

Мы были вынуждены заняться импортозамещением и, откровенно говоря, это пошло нам на пользу с технологической точки зрения, потому что за это время — с декабря 2014 года и по сегодняшний день — нами создана фактически новая научная отрасль и новая отрасль производства

По его словам, в результате график строительства военных кораблей будет смещен не на 2 года, как предполагалось ранее, а примерно на полтора.

Путин также сказал, что Россия готова вернуться к кооперации с Украиной по военно-техническому сотрудничеству, если условия для этого будут созданы.

Он отметил, что кооперация в области создания корабельных и авиационных двигателей с Украиной была прекращена, после чего в России были созданы собственные возможности в этой сфере.

«Мы готовы будем при возможности, которая от нас не зависит, вернуться к кооперации с нашими партнерами и в этих сферах, важно только, чтобы были созданы для этого соответствующие условия», — сказал президент.