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16:40 (мск), источник: РИА Крым

Незаконные стройки на побережье Крыма будут отключать от сетей — Аксенов

ПГТ ЛЕНИНО, 25 апр — РИА Новости (Крым). В Крыму с застройщиками-нарушителями в прибрежной зоне будут бороться отключением их объектов от коммуникационных сетей. Об этом журналистам в пгт Ленино заявил глава РК Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Обычными мерами мы добиться эффекта не можем. Плевать хотели эти застройщики на всех. Поэтому пойдем по пути отключения от сетей и (выписки — ред.) счетов за аренду земли. Аренда земли им будет насчитана такая, что они все задумаются, нужно ли таким образом поступать», — отметил Аксенов.

При этом он рассказал, что в четверг состоится заседание градостроительного совета, на котором будет рассмотрен вопрос законности строек в прибрежной зоне. Первые решения будут приняты по Ялте, где выявлено 350 объектов капстроительства. «Буквально за два дня мы их разберем на составляющие, и те объекты, которые не нарушают никаких норм, распоряжением отпустим в «свободное плавание», — сказал глава РК.

Также он подчеркнул, что моратории, введенный на капстроительство в приморской зоне Крыма, будет действовать не более месяца.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что строительство в приморских районах Крыма временно запрещено — до согласования всех полученных ранее разрешений с градсоветом. В то же время, согласно распоряжению главы РК от 24 апреля, до 1 января 2018 год капитальное строительство запрещено в восьми городах и шести районах Республики.

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