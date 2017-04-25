Бывший статс-секретарь Минобороны ФРГ находится с визитом в Крыму

По его словам, первая группа делегации приняла участие в Ялтинском международном экономическом форуме, вторая — прибыла на днях.

«Мы встретили четырех человек, в том числе господина Виммера. Он долгое время был депутатом Бундестага, статс-секретарем. У него достаточно большой политический и административный опыт», — сказал РИА Новости Гемпель.

В рамках визита немецкая делегация побывала в Ялте, Ливадийском дворце, детском центре «Артек». В планах — встреча с руководством Республики.

«Впечатление наших гостей о Крыме достаточно положительное. Они очень много задают вопросов», — подчеркнул Гемпель.