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16:52 (мск), источник: РИА Крым

Бывший статс-секретарь Минобороны ФРГ находится с визитом в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости (Крым). В Крыму с визитом находится немецкая делегация, среди ее участников — экс-депутат Бундестага, бывший статс-секретарь министерства обороны ФРГ Вилли Виммер, сообщил глава немецкой национально-культурной автономии Республики Юрий Гемпель.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, первая группа делегации приняла участие в Ялтинском международном экономическом форуме, вторая — прибыла на днях.

«Мы встретили четырех человек, в том числе господина Виммера. Он долгое время был депутатом Бундестага, статс-секретарем. У него достаточно большой политический и административный опыт», — сказал РИА Новости Гемпель.

В рамках визита немецкая делегация побывала в Ялте, Ливадийском дворце, детском центре «Артек». В планах — встреча с руководством Республики.

«Впечатление наших гостей о Крыме достаточно положительное. Они очень много задают вопросов», — подчеркнул Гемпель.

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