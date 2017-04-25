Бывший статс-секретарь Минобороны ФРГ находится с визитом в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости (Крым). В Крыму с визитом находится немецкая делегация, среди ее участников —
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости (Крым). В Крыму с визитом находится немецкая делегация, среди ее участников —
По его словам, первая группа делегации приняла участие в Ялтинском международном экономическом форуме, вторая — прибыла на днях.
«Мы встретили четырех человек, в том числе господина Виммера. Он долгое время был депутатом Бундестага,
В рамках визита немецкая делегация побывала в Ялте, Ливадийском дворце, детском центре «Артек». В планах — встреча с руководством Республики.
«Впечатление наших гостей о Крыме достаточно положительное. Они очень много задают вопросов», — подчеркнул Гемпель.