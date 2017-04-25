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18:29 (мск), источник: Sputnik.by

Белый дом хочет отказаться от предоставления грантов в Беларуси

МИНСК, 25 апр — Sputnik. Президент США Дональд Трамп предложил сократить расходы госбюджета в том числе и за счет программ предоставления помощи в рамках USAID.

Источник: Sputnik.by

USAID подразумевает выделение грантов на поддержку торговли, сельского хозяйства, здравоохранения, развития демократии и в некоторых других отраслях. Объем предоставляемой в рамках Агентства США по международному развитию Беларуси помощи составляет почти восемь миллионов долларов ежегодно.

Согласно опубликованной американскими СМИ информации, президент США хочет сократить расходы в рамках USAID. В частности, предлагается полностью прекратить предоставление финансирования Беларуси, Азербайджану, Черногории и ряду других стран. Для многих стран выделение грантов заметно сократят.

Предлагает Трамп также объединить Агентство по международному развитию с Госдепартаментом, однако данное предложение Конгресс США вряд ли одобрит.

Еще в рамках предвыборной кампании Трамп обещал отказаться от вмешательства в другие страны и манифестировал позицию «сначала Америка», в рамках которой он предлагал прекратить тратить деньги на развивающиеся страны и сохранять средства в США.

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