В администрации президента пообещали учесть мнение петербуржцев по Исаакию

В ведомстве пообещали учесть мнение петербуржцев по Иссакию, а также отметили, что окончательное решение о передаче собора РПЦ еще не принято. «Ситуация вокруг возможной передачи здания Исаакиевского собора в пользование Русской Православной Церкви находится в поле зрения Администрации Президента Российской Федерации, — говорится в сообщении. — Учитывая сложившуюся в обществе напряженность, аппарат полномочного представителя способствует поиску наиболее приемлемого решения, учитывающего права и законные интересы всех участников, а также мнение населения Санкт-Петербурга. При этом во главу угла ставится неукоснительность соблюдения действующего законодательства, обеспечения общественного порядка и социально-политической стабильности в городе».

Ранее сообщалось, что Исаакиевский собор может быть передан Церкви до 12 июля.