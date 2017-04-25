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17:59 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В администрации президента пообещали учесть мнение петербуржцев по Исаакию

Окончательное решение о передаче собора РПЦ еще не принято.

Источник: РИА "Новости"

В администрации президента отреагировали на обращение коллектива Исаакиевского собора, передают «Невские новости». Ответ сотрудникам музея-памятника стал известен 25 апреля.

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В ведомстве пообещали учесть мнение петербуржцев по Иссакию, а также отметили, что окончательное решение о передаче собора РПЦ еще не принято. «Ситуация вокруг возможной передачи здания Исаакиевского собора в пользование Русской Православной Церкви находится в поле зрения Администрации Президента Российской Федерации, — говорится в сообщении. — Учитывая сложившуюся в обществе напряженность, аппарат полномочного представителя способствует поиску наиболее приемлемого решения, учитывающего права и законные интересы всех участников, а также мнение населения Санкт-Петербурга. При этом во главу угла ставится неукоснительность соблюдения действующего законодательства, обеспечения общественного порядка и социально-политической стабильности в городе».

Ранее сообщалось, что Исаакиевский собор может быть передан Церкви до 12 июля.

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