Путин поручил оперативно наладить водное скоростное сообщение Сочи — Ялта
25 апреля.
25 апреля.
«Министр промышленности здесь находится. Они вместе с коллегами проработают и решение примут. И чем быстрее — тем лучше», — сказал он во вторник в ходе встречи с представителями деловых кругов Ярославской области в ответ на соответствующее предложение гендиректора АО «Судостроительный завод «Вымпел» Олега Белкова.
При этом В. Путин призвал учитывать несколько моментов. Первый из них касается безопасности перевозок. Второй затрагивает необходимость льгот по лизингу судов со стороны государства.
Третий вопрос заключается в том, что соответствующее предложение уже не одно, их несколько. В связи с этим можно провести конкурсные процедуры, выбрав наилучшее предложение, заявил глава государства, отметив, что ему нравится предложение О. Белкова.
«Мне кажется, что это будет вполне востребовано и будет окупаться. Это дополнительная такая серьезная будет транспортная услуга для наших граждан, которые отдыхают на нашем Черноморском побережье», — сказал В. Путин.
Согласно оценкам О. Белкова, расстояние в 500 км от Ялты до Сочи можно организовать по цене 1,5 тыс. руб. для пассажира. Глава завода «Вымпел» выразил готовность поставлять в регион суда на подводных крыльях по процедуре лизинга.