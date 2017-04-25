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18:04 (мск), источник: Volga News

Николай Меркушкин: Все ответственные за порядок и безопасность структуры в майские праздники должны сработать четко и слаженно

Во вторник, 25 апреля, губернатор Николай Меркушкин провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба Самарской области. В мероприятии участвовали представители правоохранительных, надзорных ведомств, министерств и муниципалитетов региона.

Источник: РИА "Новости"

В ходе заседания был рассмотрен ряд важных вопросов, от решения которых зависит состояние правопорядка на территории области, безопасность и социальное самочувствие граждан.

«Мы понимаем, что сегодня необходимо укреплять обстановку безопасности в обществе. Этим должны профессионально заниматься правоохранительные органы, спецслужбы. Это все уровни власти, начиная от губернской и заканчивая поселенческой. Все должны очень ответственно и осмысленно подходить к тому, что приходится и придется в перспективе делать в плане защиты людей от террористических угроз», — отметил глава региона.

Первый вопрос касался мер по обеспечению безопасности общественных мероприятий, посвященных Дню весны и труда и Дню Победы.

Глава региона отметил, что ситуация в сфере противодействия терроризму остается напряженной, и это требует от органов власти, спецслужб и правоохранительных структур более тесного взаимодействия в целях предотвращения террористических угроз. Цель принимаемых мер — выявление и пресечение фактов подготовки терактов, прежде всего, в местах массового пребывания людей.

В мероприятиях ко Дню весны и труда планируется участие около 50 тыс. граждан. В праздновании Дня Победы, в том в числе в военном параде и акции «Бессмертный полк», будет участвовать более 100 тыс. человек. Их безопасность будут обеспечивать 1200 сотрудников внутренних дел, Федеральной службы войск национальной гвардии, ЧОП и другие. Николай Меркушкин особо отметил, что органы власти должны сделать все необходимое, чтобы ничто не омрачило людям праздники.

Второй вопрос, который был рассмотрен на заседании, касался эффективности мер по обеспечению защищенности от террористической угрозы объектов транспорта и транспортной инфраструктуры.

Так, особого внимания требуют меры антитеррористической безопасности в рамках проведения Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года.

Глава региона дал поручение министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области, главам городских округов и муниципальных районов взять реализацию этих задач под личный контроль и в установленный срок разработать планы проведения учений и тренировок субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков.

Третий вопрос совещания касался антитеррористической защищенности объектов оздоровления и детского отдыха. В 2017 г. в Самарской области будут работать 53 стационарных учреждения отдыха и оздоровления детей, более 700 лагерей дневного пребывания. За время летних каникул смогут отдохнуть и оздоровиться более полумиллиона детей.

В ходе заседания комиссии губернатор дал поручение профильному министру внимательнее отнестись к подготовке объектов детского отдыха и рассмотреть вопрос о расширении сети детских оздоровительных центров и лагерей в ближайшие 4−5 лет в связи с позитивной демографической динамикой.

В завершение совещания Николай Меркушкин отметил, что сейчас необходимо более активно вести разъяснительную работу с молодежью по противодействию экстремизму и терроризму.

Также глава региона особо подчеркнул, что все ответственные за обеспечение порядка и безопасности структуры во время майских праздников должны сработать четко и слаженно, занимать в вопросах безопасности самую активную позицию.

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