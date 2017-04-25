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18:07 (мск), источник: Sputnik.by

Французские выборы: а кем интересуются белорусы?

МИНСК, 25 апр — Sputnik. Белорусские интернет-пользователи среди претендентов на главный пост во Франции более интересуются кандидатом от «Национального фронта» Марин Ле Пен, убедился Sputnik после изучения статистики поисковых сервисов.

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся в воскресенье. Во второй ту по итогам голосования вышли экономист Эммануэль Макрон и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен.

Большинство экспертов и социологи пророчат победу во втором туре французских выборов 7 мая экономисту Макрону — по разным оценкам, его отрыв от Ле Пен может составить около 20% голосов избирателей.

Sputnik изучил интерес белорусов к кандидатам на главный пост в пятой республике. Так, несмотря на прогнозы социологов, белорусам куда интереснее Ле Пен: количество запросов о правом политике в два раза больше, чем о Макроне. Подобная ситуация — и среди российских пользователей поисковых систем.

О Макроне пользователи поисковых сервисов чаще ищут биографию или информацию о его жене, которая, как известно, старше политика на два десятка лет. О Ле Пен большинство ищет биографию и ее цитаты касательно миграционного кризиса.

Для сравнения, количество поисковых запросов о действующем президенте Франции значительно меньше, чем о Макроне и Ле Пен. В свою очередь, интерес белорусов к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в несколько раз выше, а к главе Беларуси — в сто раз больше.

Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 7 мая.

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