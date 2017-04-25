Нурсултан Назарбаев постановил снизить государственные расходы
Нурсултан Назарбаев встретился с министром финансов Бахытом Султановым, сообщает profinance.kz со ссылкой на официальный сайт Президента Республики Казахстан.
Нурсултан Назарбаев встретился с министром финансов Бахытом Султановым, сообщает profinance.kz со ссылкой на официальный сайт Президента Республики Казахстан.
В ходе встречи Главе государства была представлена информация о ходе реализации целей, поставленных перед финансовой и фискальной системой страны в Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».
Нурсултан Назарбаев, отметив важность повышения уровня экономического развития страны, акцентировал внимание на выполнении трех основных задач.
—
Глава государства подчеркнул, что в условиях экономического спада и снижения доходов, министерству финансов необходимо выработать дополнительные механизмы пополнения бюджета и обеспечить безопасные параметры государственного долга.
— Рост в экономике, в основном, обеспечивается за счет средств Национального фонда. Многие организации только и ждут, когда им выделят средства для дальнейшего освоения. Министерство финансов должно ограничить и контролировать этот процесс. Нам необходимо увеличивать наш Национальный фонд, — поручил Нурсултан Назарбаев.
Б. Султанов также доложил Главе государства о предпринимаемых ведомством шагах по сохранению финансовой стабильности, выполнению социальных обязательств, сокращению проверок и снижению нагрузки на предпринимательский сектор, совершенствованию системы государственных закупок, внедрению превентивных мер в систему государственного аудита.