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20:07 (мск), источник: Profinance.kz

Нурсултан Назарбаев постановил снизить государственные расходы

Нурсултан Назарбаев встретился с министром финансов Бахытом Султановым, сообщает profinance.kz со ссылкой на официальный сайт Президента Республики Казахстан.

Источник: Reuters

В ходе встречи Главе государства была представлена информация о ходе реализации целей, поставленных перед финансовой и фискальной системой страны в Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

Нурсултан Назарбаев, отметив важность повышения уровня экономического развития страны, акцентировал внимание на выполнении трех основных задач.

— Во-первых, необходимо повышать доходы в бюджет путем выработки соответствующих механизмов. В случае необходимости, следует изучить зарубежный опыт. Во-вторых, нужно снизить государственные расходы. В-третьих, следует эффективно использовать выделенный бюджет. Для государства эффективность деятельности министра финансов напрямую зависит от того, как он выполняет эти функции, — сказал Президент Казахстана.

Глава государства подчеркнул, что в условиях экономического спада и снижения доходов, министерству финансов необходимо выработать дополнительные механизмы пополнения бюджета и обеспечить безопасные параметры государственного долга.

— Рост в экономике, в основном, обеспечивается за счет средств Национального фонда. Многие организации только и ждут, когда им выделят средства для дальнейшего освоения. Министерство финансов должно ограничить и контролировать этот процесс. Нам необходимо увеличивать наш Национальный фонд, — поручил Нурсултан Назарбаев.

Б. Султанов также доложил Главе государства о предпринимаемых ведомством шагах по сохранению финансовой стабильности, выполнению социальных обязательств, сокращению проверок и снижению нагрузки на предпринимательский сектор, совершенствованию системы государственных закупок, внедрению превентивных мер в систему государственного аудита.

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