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18:47 (мск), источник: УНИАН

Кириленко прокомментировал вероятный приезд в Киев российского рэпера, который гастролировал в Крыму

Российский рэпер «Баста» (Михаил Вакуленко), который в 2015 году выступал в Крыму, может не приехать с концертом в Киев. Об этом на своей странице в Twitter написал вице-премьер Вячеслав Кириленко.

Источник: УНИАН

«Убежден, что российский рэпер “Баста” так же не выступит в Киеве, как и другие российские певцы и актеры, выступавшие в оккупированном Крыму», — говорится в его сообщении.

Как сообщал УНИАН, известный российский рэп-исполнитель «Баста» 17 июня выступит в Киеве. Журналисты обратились в СБУ с вопросом о том, принималось ли решение о запрете для этого артиста въезжать в Украину в связи с нарушением украинского законодательства.

«По состоянию на 20 апреля 2017 года решение о запрете на въезд в Украину указанной вами персоны Службой безопасности Украины не принималось», — говорится в ответе на запрос журналистов «Апострофа».

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