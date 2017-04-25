Кириленко прокомментировал вероятный приезд в Киев российского рэпера, который гастролировал в Крыму

«Убежден, что российский рэпер “Баста” так же не выступит в Киеве, как и другие российские певцы и актеры, выступавшие в оккупированном Крыму», — говорится в его сообщении.

Как сообщал УНИАН, известный российский рэп-исполнитель «Баста» 17 июня выступит в Киеве. Журналисты обратились в СБУ с вопросом о том, принималось ли решение о запрете для этого артиста въезжать в Украину в связи с нарушением украинского законодательства.

«По состоянию на 20 апреля 2017 года решение о запрете на въезд в Украину указанной вами персоны Службой безопасности Украины не принималось», — говорится в ответе на запрос журналистов «Апострофа».