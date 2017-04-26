Путин поручил быстрее проработать вопрос о морских перевозках между Крымом и Сочи

Комментируя на встрече с представителями деловых кругов Ярославской области предложение гендиректора завода «Вымпел» Олега Белкова о поставке скоростных судов на подводных крыльях на данный маршрут, Путин отметил, что есть несколько предложений от разных предприятий по организации таких перевозок. По его словам, Минтранс с Минпромторгом могут провести конкурсные процедуры по выбору наилучшего предложения.

«Но само по себе предложение (о скоростных судах) мне очень нравится», — сказал Путин. Он обратил внимание на трудности с точки зрения погодных условий в районе Керченского пролива, подчеркнув при этом, что «по другим маршрутам — на Кавказском побережье, в самом Крыму, конечно, можно и нужно развивать этот вид транспорта, я уверен, что это будет востребовано».

Глава государства поручил министрам проработать и принять решение по данному вопросу «чем быстрее, тем лучше». Он также отметил, что этот план может быть реализован при определенной поддержке со стороны государства — в виде льгот по лизингу в размере более 2%.

Путин указал на необходимость учитывать также требования безопасности. «Что касается скоростных судов, то при определенном уровне волнения моря возникают вопросы, которые нужно иметь в виду как раз с точки зрения обеспечения безопасности пассажиров», — сказал Путин.