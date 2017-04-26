Природа Байкала пока справляется с антропогенной нагрузкой — губернатор Левченко
Байкальскому региону сейчас необходимо принимать меры по внедрению новых технологий для сточных вод, заявил глава Иркутской области.
Байкальскому региону сейчас необходимо принимать меры по внедрению новых технологий для сточных вод, заявил глава Иркутской области.
Природа озера Байкал в настоящий момент справляется с антропогенной нагрузкой, отметил губернатор Иркутской области Сергей Левченко в ходе своей
Сергей Левченко сообщил, что природа Байкала пока справляется с антропогенной нагрузкой, но это не значит, что Байкальский регион не должен принимать масштабных и оперативных мер. На берегу озера действует более 30-ти очистных сооружений.
Также он напомнил, что в сентябре 2017 года в Иркутской области состоится международный водный форум.
«Задача, которую я поставил перед организаторами этого форума, — чтобы мы привлекли лучшие мировые достижения с точки зрения очистки воды», — отметил Левченко.
Некоторые страны Европы, уже использующие метод жизни на вторичной воде, приедут на форум и поделятся своим опытом.