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04:16 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Природа Байкала пока справляется с антропогенной нагрузкой — губернатор Левченко

Байкальскому региону сейчас необходимо принимать меры по внедрению новых технологий для сточных вод, заявил глава Иркутской области.

Источник: РИА "Новости"

Природа озера Байкал в настоящий момент справляется с антропогенной нагрузкой, отметил губернатор Иркутской области Сергей Левченко в ходе своей пресс-конференции в Москве 25 апреля. Как рассказал глава Приангарья, Байкальскому региону уже сейчас нужно принимать меры по внедрению современных технологий для сточных вод, так как действующие очистные сооружения построены несколько десятков лет назад. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Сергей Левченко сообщил, что природа Байкала пока справляется с антропогенной нагрузкой, но это не значит, что Байкальский регион не должен принимать масштабных и оперативных мер. На берегу озера действует более 30-ти очистных сооружений.

Также он напомнил, что в сентябре 2017 года в Иркутской области состоится международный водный форум.

«Задача, которую я поставил перед организаторами этого форума, — чтобы мы привлекли лучшие мировые достижения с точки зрения очистки воды», — отметил Левченко.

Некоторые страны Европы, уже использующие метод жизни на вторичной воде, приедут на форум и поделятся своим опытом.

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