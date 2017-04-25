Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Чем заменить 10 000 шагов в день: ищем варианты
Ведущей шоу "Орел и Решка" пригрозили увольнением за ее слова
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
"Хочется громко крикнуть": Меньшова о Боярской в роли Карениной
В Раде высказались о границе между РФ и Украиной
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
В Раде о том, где должна быть граница между РФ и Украиной – СМИ
СМИ о том, где упал истребитель-бомбардировщик США
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
16Мир встретил Пасху
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
11Протест одного
18:31 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Иванке Трамп пришлось объясняться за отца на женском саммите G20

Дочь американского президента Дональда Трампа Иванка выслушала ряд нелицеприятных возгласов на саммите стран «большой двадцатки» по делам женщин в Берлине.

Источник: AP 2017

Как только 35-летняя бизнесвумен заметила, что ее отец «поддерживает семьи в нужде и помогает им выжить», до нее донесся недовольный гул аудитории.

Иванка, которую в прессе прозвали «первой дочерью», в рамках саммита дискутировала о женщинах в бизнесе с главой МВФ Кристин Лагард и канцлером Германии Ангелой Меркель.

По словам Иванки Трамп, она не узнает своего отца в нарисованном журналистами портрете Дональда Трампа как женоненавистника и человека с патерналистским отношением к женщинам.

По ее словам, тысячи женщин, когда-либо работавших на нынешнего президента США во времена, когда он был бизнесменом, также вряд ли считают его сексистом. «Он ободрял меня и дал мне возможность стать собой: я росла в доме, где не было барьеров, которые я не могла бы преодолеть», — добавила Иванка.

Сам Трамп не раз обвинял крупные СМИ в искажении его образа.

На саммите Иванка Трамп выступала вместе с Кристин Лагард и Ангелой Меркель | Источник: AP 2017
Читайте также
Иванка-царевна: как любимая дочь Трампа становится самой влиятельной женщиной в США

На данный момент не очень понятно, какую роль старшая дочь президента играет в его администрации. В марте Белый дом объявил, что Иванка станет консультантом главы государства на безвозмездной основе.

В американской прессе писали, что у дочери президента будет доступ к секретной информации, и что ее кабинет будет расположен в западном крыле Белого дома, где находится Овальный кабинет.

При этом в СМИ часто сообщается, что Трамп и ее супруг Джаред Кушнер пользуются все большим влиянием в Белом доме.

В начале апреля сын президента Эрик Трамп сказал британской газете Telegraph, что Иванка, скорее всего, повлияла на решение запустить 59 ракет «Томагавк» по сирийской военной базе.

Как отмечает издание Berliner Zeitung, бизнесвумен может сформировать у отца позитивный образ Германии по окончании ее недолгого пребывания в Берлине, куда ее в марте пригласила Ангела Меркель во время своего государственного визита в Вашингтон.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
6
А Б
Тот факт, что Трамп-дочь была приглашена Меркель, говорит о том, насколько большое влияние она может оказать на формирование положительного образа канцлера Германии и всей страны в целом, у своего отца. Для президента США Германия является основным союзником в Европе, поэтому обе страны заинтересованы в установлении тесных контактов во имя лучшего взаимопонимания и совместного влияния на политические процессы, происходящие как в Европе, так и во всём мире.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Василий Фесин
БЛОНДИНКА...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Россиянен
Умница и красавица. Так держать!!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Что говорили учителя студентам и школьникам после акций 26 марта
Медведев осадил критиков, «не смотревших, но осуждающих»
Путин: отказ Киева от ВТС позволил создать новую отрасль в РФ
Националиста Демушкина осудили на 2,5 года колонии за экстремизм
Совет ЕС подтвердил отмену роуминга для европейцев
«Почта России» закрыла все пункты доступа в интернет
Из-за обрушения склада PepsiСo реки сока потекли в Дон
Спорт
«Спартак» отыграется на «Урале», Семак не уступит Бердыеву Сегодня двумя матчами откроется программа 25-го тура чемпионата России
Авто
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП Столичная полиция объявила план «Перехват» для поиска водителя Mercedes, который, предположительно, открыл стрельбу
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Марта Тимофеева: «Я хочу стать актрисой, когда вырасту» Семилетняя звезда сериала «Оптимисты» рассказала об отношениях со старшими коллегами по съемкам
Недвижимость
7 ошибок в оформлении загородного дома
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Составлен рейтинг регионов с лучшими тарифами ЖКХ
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета Необычная, сказочная внешность маленькой Нарияны сделала ее звездой соцсетей и привлекла к ней внимание ведущих мировых модельных и рекламных агентств.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь