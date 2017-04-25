Собянин пообещал не переселять жителей пятиэтажек в деревянные дома

Накануне глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что разговаривал с Собяниным о возможном строительстве в городе деревянных домов. «Мы обсуждали этот вопрос с мэром Москвы (вопрос использования деревянного домостроения) и получили от него поддержку в части эксперимента», — сказал Мантуров журналистам в понедельник в Доме приемов федеральных земель Нижней Саксонии.

В свою очередь главный архитектор столицы Сергей Кузнецов во вторник заявил, что деревянное домостроение имеет большие перспективы как в целом в России, так и в Москве в частности.

«Дерево — это великолепный строительный материал. К сожалению, его применение малоразвито, хотя Россия — один из главных хранителей этого ресурса в мире. Я считаю, что в будущем у дерева, как у строительного материала, очень большие перспективы», — сказал Кузнецов.