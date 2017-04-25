Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Молодожены во время медового месяца заразились крысиным паразитом
Скончался бывший вице-премьер правительства России
8 мифов о многодетности
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Живые подарки российского президентаКаких животных и кому дарил Владимир Путин
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Меньшова высказалась о Боярской в роли Карениной - СМИ
В Раде высказались о границе между РФ и Украиной
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
В Раде о том, где должна быть граница между РФ и Украиной – СМИ
СМИ о том, где упал истребитель-бомбардировщик США
Китайские автомобили, которых вы никогда не видели
Россияне «раскупили» еще не выпущенные Lamborghini
Фоторепортажи
22Цвет нации
11Протест одного
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
8Возвращение христиан в Каракош
18:29 (мск), источник: Интерфакс

Собянин пообещал не переселять жителей пятиэтажек в деревянные дома

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU — Дома для переселения из пятиэтажек будут строиться из современных энергоэффективных панелей и монолита, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Reuters

Накануне глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что разговаривал с Собяниным о возможном строительстве в городе деревянных домов. «Мы обсуждали этот вопрос с мэром Москвы (вопрос использования деревянного домостроения) и получили от него поддержку в части эксперимента», — сказал Мантуров журналистам в понедельник в Доме приемов федеральных земель Нижней Саксонии.

Читайте также
Кремль назвал капремонт пятиэтажек в Москве «киданием денег в топку»

В свою очередь главный архитектор столицы Сергей Кузнецов во вторник заявил, что деревянное домостроение имеет большие перспективы как в целом в России, так и в Москве в частности.

«Дерево — это великолепный строительный материал. К сожалению, его применение малоразвито, хотя Россия — один из главных хранителей этого ресурса в мире. Я считаю, что в будущем у дерева, как у строительного материала, очень большие перспективы», — сказал Кузнецов.

Он посетовал, что в России пока нет современной технологической базы для больших объемов деревянного домостроительства. «Налаживание технологической базы, логистики потребует какого-то времени, однако в перспективе этот сектор будет, на мой взгляд, активно развиваться», — сказал Кузнецов.

Комментарии
2
Дмитрий Голубев
Тебе давно уже пора домой, в Тюмень. Вот там и издевайся над людьми, а Москву оставь в покое.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Дмитрий Голубев
Ну спасибо, что не в деревянные. Благодетель ..уев.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Отключения горячей воды в Москве начнутся с 10 мая
AP сообщило об убийстве молодой россиянки в Орегоне
Отключения горячей воды в Москве начнутся с 10 мая
Медведев осадил критиков, «не смотревших, но осуждающих»
Путин: отказ Киева от ВТС позволил создать новую отрасль в РФ
Националиста Демушкина осудили на 2,5 года колонии за экстремизм
Совет ЕС подтвердил отмену роуминга для европейцев
Иванке Трамп пришлось объясняться за отца на женском саммите G20
«Почта России» закрыла все пункты доступа в интернет
Из-за обрушения склада PepsiСo реки сока потекли в Дон
Спорт
«Спартак» отыграется на «Урале», Семак не уступит Бердыеву Сегодня двумя матчами откроется программа 25-го тура чемпионата России
Авто
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП Столичная полиция объявила план «Перехват» для поиска водителя Mercedes, который, предположительно, открыл стрельбу
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Марта Тимофеева: «Я хочу стать актрисой, когда вырасту» Семилетняя звезда сериала «Оптимисты» рассказала об отношениях со старшими коллегами по съемкам
Недвижимость
7 ошибок в оформлении загородного дома
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Составлен рейтинг регионов с лучшими тарифами ЖКХ
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета Необычная, сказочная внешность маленькой Нарияны сделала ее звездой соцсетей и привлекла к ней внимание ведущих мировых модельных и рекламных агентств.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь