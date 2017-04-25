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19:22 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

СБУ завела дело в связи с посещением иностранцами форума в Ялте

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное производство в связи с посещением иностранцами Международного экономического форума в Ялте без согласования с Киевом, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Автономной республики Крым.

Источник: "РИА Новости" Украина

Третий Ялтинский международный экономический форум прошел на южном берегу Крыма с 20 по 22 апреля. В нем приняли участие более 2 тысяч человек, в том числе 220 иностранцев из 46 стран. МИД Украины направил РФ ноту протеста в связи с проведением форума в Крыму. Как заявили в МИД РФ, Москва спокойно реагирует на любые ноты Киева, связанные с Крымом, в том числе о проведении экономического форума в Ялте.

«Главным управлением СБУ в Автономной республике Крым в единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее иностранцами, которые в течение 20—22 апреля 2017 года участвовали в так называемом “Третьем Международном экономическом форуме”, который проходил в Ялте», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, дело возбуждено по статье «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее».

Прокуратура готовит международные поручения в страны, граждане которых приняли участие в форуме, добавили в ведомстве.

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