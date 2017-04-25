Подписан план действий по борьбе с коррупцией

Об этом сообщил заместитель председателя АНК Дархан Мынбай на расширенном заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана.

План предусматривает конкретные мероприятия по привлечению потенциала ассамблеи и ее региональных структур, советов общественного согласия и этнокультурный объединений к формированию в обществе нетерпимого отношения к коррупции.

«Глава государства в программной статье отметил, что мы строим меритократическое общество, где каждый должен оцениваться по личному вкладу и качествам. Такая система не терпит кумовства. Это форма развития карьеры в отсталых обществах. Уверен, что подписание и реализация двустороннего плана действий даст свой эффект в борьбе с коррупцией», — отметил Д. Мынбай.

В свою очередь заместитель председателя Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев отметил особую роль АНК в консолидации всего общества и указал на значимость указанных в плане совместных мероприятий.

«Коррупция является одним из опаснейших явлений, которые способствуют разрушению государственных устоев, морально-нравственных ценностей, подрывают доверие людей к власти и, соответственно, являются прямой угрозой нашей национальной безопасности», — подчеркнул А. Шпекбаев.

Он также подчеркнул, что в Казахстане наблюдается снижение коррупционных проявлений.

«Согласно международным рейтингам, прогресс противодействия коррупции в стране в сравнении с 2013 годом вырос в два раза, на четверть снизилось количество людей, дающих взятки», — озвучил А. Шпекбаев.

В целом документом запланирован комплекс мер, направленных на формирование антикоррупционной культуры, таких как организация специальных концертов и театральных постановок, в том числе в государственных республиканских этнических театрах Казахстана, изготовление, а также распространение раздаточного материалов, проведение разъяснительных встреч.

Кроме того, ожидается трансляция видео- и аудиороликов по радио, телевидению и в социальных сетях, а также публикация авторских статей на языках этносов Казахстана, направленных на привитие неприятия коррупции.