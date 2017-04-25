Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Уральский онколог наживался на пациентах
7 ошибок в оформлении загородного дома
Ирина Шейк показала, как проводит декретный отпуск
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Как избежать пожаров и протечек в доме
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
«НАТО бессильно»: СМИ о полетах российского самолета-шпиона
В Раде высказались о границе между РФ и Украиной
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
В Раде о том, где должна быть граница между РФ и Украиной – СМИ
СМИ о том, где упал истребитель-бомбардировщик США
Страшно до слез: странные автомобили Шанхая
Технотренды в китайских автоновинках в Шанхае
Фоторепортажи
22Цвет нации
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
16Мир встретил Пасху
21:44 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Трамп согласился отложить строительство стены на границе

Президент США Дональд Трамп отверг предположения о том, что он будто бы похоронил проект стены на американо-мексиканской границе, но выразил готовность выдержать паузу перед тем, как просить на нее средства из федерального бюджета.

Источник: Reuters

«Не дайте фейковым СМИ навесить вам лапшу на уши, будто бы я изменил свое мнение о стене. Она будет построена и остановит наркотики, торговлю людьми, и т. п.», — написал президент в своем «Твиттере».

Демократы в Конгрессе пообещали заблокировать возможный запрос на финансирование этого проекта, поскольку стоимость заградительных конструкций оценивается в миллиарды долларов.

Читайте также
ВТО разрешила Мексике ввести торговые санкции против США

Стена на границе с Мексикой была одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа. В ходе кампании он утверждал, что уговорит саму Мексику оплатить строительство, однако мексиканские власти очень четко дали понять, что не выделят на стену ни цента.

Если Трамп и конгресс до пятницы — сотого дня, когда президент будет в должности — не согласуют планы по тратам из федерального бюджета, правительство США временно прекратит работу.

Президент уже несколько раз менял свою оценку стоимости проекта. Одна из озвученных им сумм — 10 млрд долларов.

При этом Трамп допустил, что в некоторых местах вместо «великой стены» можно будет обойтись и забором.

По данным аналитиков, стоимость стены может втрое превышать оценочные выкладки Трампа.

Граница между двумя странами имеет протяженность около 3100 километров и проходит по самым разнообразным ландшафтам.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
1
Сергей Саморуков
Мир неизбежно придёт к жёсткому разделению по религиям и национальностям . Как на всех ВСЕГО хватать не будет , так и начнём выяснять "А кто ты такой и что забыл в моей стране ? моём городе и т.д.???"
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Исламисты взяли ответственность за взрыв в Петербурге
«Батальон Имама Шамиля» взял ответственность за взрыв в метро
Турецкие ВВС нанесли удары по союзникам коалиции в Сирии и Ираке
Путин: отказ Украины от ВТС позволил создать целую новую отрасль
В Испании арестовали девять человек по делу об атаке в Брюсселе
«Спартак» обыграл «Урал» в матче чемпионата России
Стала известна лучшая в мире купюра 2016 года
Спорт
10 человек, которые вернули «Ньюкасл» в Премьер-лигу Рафа Бенитес и другие. Кто-то из этого списка точно станет открытием следующего сезона
Авто
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП Столичная полиция объявила план «Перехват» для поиска водителя Mercedes, который, предположительно, открыл стрельбу
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Марта Тимофеева: «Я хочу стать актрисой, когда вырасту» Семилетняя звезда сериала «Оптимисты» рассказала об отношениях со старшими коллегами по съемкам
Недвижимость
В Думе планируют компенсировать молодым семьям часть ипотеки
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета Необычная, сказочная внешность маленькой Нарияны сделала ее звездой соцсетей и привлекла к ней внимание ведущих мировых модельных и рекламных агентств.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь