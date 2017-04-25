Трамп согласился отложить строительство стены на границе

«Не дайте фейковым СМИ навесить вам лапшу на уши, будто бы я изменил свое мнение о стене. Она будет построена и остановит наркотики, торговлю людьми, и т. п. », — написал президент в своем «Твиттере».

Демократы в Конгрессе пообещали заблокировать возможный запрос на финансирование этого проекта, поскольку стоимость заградительных конструкций оценивается в миллиарды долларов.

Стена на границе с Мексикой была одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа. В ходе кампании он утверждал, что уговорит саму Мексику оплатить строительство, однако мексиканские власти очень четко дали понять, что не выделят на стену ни цента.

Если Трамп и конгресс до пятницы — сотого дня, когда президент будет в должности — не согласуют планы по тратам из федерального бюджета, правительство США временно прекратит работу.

Президент уже несколько раз менял свою оценку стоимости проекта. Одна из озвученных им сумм — 10 млрд долларов.

При этом Трамп допустил, что в некоторых местах вместо «великой стены» можно будет обойтись и забором.