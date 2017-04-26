Рустам Минниханов поздравил Минтимера Шаймиева с присвоением звания Героя Труда РФ

«Глубокоуважаемый Минтимер Шарипович! Сердечно поздравляю вас с присвоением звания Героя Труда Российской Федерации. Это заслуженно высокая оценка вашей беспримерно многогранной, насыщенной, плодотворной работы на благо родной республики и своего народа», — отметил Президент РТ в поздравительной телеграмме, текст которой публикует его пресс-служба.

«Вы вывели Татарстан на качественно новые рубежи развития, сумели объединить и сконцентрировать ресурсы и созидательные усилия для достижения поставленных целей, по праву обрели прочный авторитет сильного политика, дальновидного государственного деятеля и талантливого руководителя как в родном Татарстане, так и по всей России», — добавил он.

Рустам Минниханов заметил, что Минтимер Шаймиев «всегда был и остается первым», в том числе и первым обладателем звания Героя Труда России как среди жителей Татарстана, так и среди глав субъектов Федерации.

«Искренне рад за вас, дорогой Минтимер Шарипович. Знаю ваше беспокойное сердце и стремление трудиться во имя всеобщего блага, энергию и энтузиазм, которыми вы обладаете, и от всей души желаю вам дальнейшего активного долголетия, успехов во всех благородных начинаниях. Зур шатлыгыгызны уртаклашам хэм олы хормэтемне белдерэм», — заключил глава республики свое поздравительное послание.