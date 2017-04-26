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00:17 (мск), источник: РИА Новости

Иванка Трамп заявила, что не влияла на решение отца нанести удар по Сирии

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Дочь президента США Дональда Трампа Иванка опровергла сообщения о том, что повлияла на решение главы государства нанести ракетный удар в Сирии, сообщает телеканал ABC.

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«Это неверная интерпретация», — заявила она во время визита в Германию.

Ранее газета Sunday Times сообщила, что реакция дочери президента США Иванки Трамп на сообщения о химической атаке в сирийском Идлибе повлияла на решение отца нанести ракетный удар в Сирии. После удара по сирийской авиабазе Иванка Трамп написала, что гордится решением отца. Сын президента США Эрик Трамп подтвердил британской газете Telegraph, что реакция Иванки на сообщения о химической атаке повлияла на решение американского руководства нанести ракетный удар в Сирии. По его словам, Иванка была «убита горем и возмущена жестокостью» атаки.

«Я думаю, что, будучи человеком, было бы сложно видеть изображения, которые мы видели, и не отреагировать, не быть потрясенным до глубины души», — заявила Иванка Трамп по поводу атаки в Сирии.

Как сообщает телеканал, дочь президента США призналась, что поделилась с отцом своим мнением, отметив, что оно «совпадало» с мнением президента.

Она добавила, что ее отец принял решение о нанесении удара в Сирии, обсудив его с представителями правительства.

Глава страны не может принимать решения, основанные только на одних эмоциях… Консультации были получены на всех уровнях.
Иванка Трамп
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Она похвалила отца за решительность и заявила, что гордится его действиями, которые дали понять, что «США не будет закрывать глаза на чудовищные атаки такого рода с использованием химоружия».

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

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