Иванка Трамп заявила, что не влияла на решение отца нанести удар по Сирии

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«Это неверная интерпретация», — заявила она во время визита в Германию. Ранее газета Sunday Times сообщила, что реакция дочери президента США Иванки Трамп на сообщения о химической атаке в сирийском Идлибе повлияла на решение отца нанести ракетный удар в Сирии. После удара по сирийской авиабазе Иванка Трамп написала, что гордится решением отца. Сын президента США Эрик Трамп подтвердил британской газете Telegraph, что реакция Иванки на сообщения о химической атаке повлияла на решение американского руководства нанести ракетный удар в Сирии. По его словам, Иванка была «убита горем и возмущена жестокостью» атаки. «Я думаю, что, будучи человеком, было бы сложно видеть изображения, которые мы видели, и не отреагировать, не быть потрясенным до глубины души», — заявила Иванка Трамп по поводу атаки в Сирии.

Как сообщает телеканал, дочь президента США призналась, что поделилась с отцом своим мнением, отметив, что оно «совпадало» с мнением президента.

Она добавила, что ее отец принял решение о нанесении удара в Сирии, обсудив его с представителями правительства.

Глава страны не может принимать решения, основанные только на одних эмоциях… Консультации были получены на всех уровнях. Иванка Трамп

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