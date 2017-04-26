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03:16 (мск), источник: AmurMedia.ru

Единороссы со всего Дальнего Востока соберутся в Хабаровске

На расширенном заседании МКС обсудят взаимодействие ЕР и фракций, а также пересчитают членов партии.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 26 апреля, AmurMedia

Большой сбор представителей отделений «Единой России» со всего Дальневосточного федерального округа состоится в Хабаровске. Семинар-совещание межрегиональных координационных советов (МКС) «Единой России» ДФО пройдет 26 и 27 апреля. На повестке вопросы партийного строительства, взаимодействия партии и фракций, а также обмен опытом между регионами, сообщает ИА PrimaMedia.

В совещании примут участие руководители МКС по ДФО, представитель аппарата по РФ в ДФО, представители ЦИКа «Единой России», секретари региональных отделений, руководители региональных исполкомов, руководители фракции партии в законодательных органах субъектов, а также начальники отделов партийного строительства РИК.

Это будет первое расширенное заседание межрегиональных координационных советов после обновления. Напомним, что в ноябре Генсовет «Единой России» поручил руководство МКС в Приморье, Сахалинской области и Республике Саха (Якутия) депутату Госдумы по округу № 62 (Владивостокский) Сергею Сопчуку. А работу партии в Хабаровском, Камчатском крае, Приамурье, Магаданской области, ЕАО и в Чукотском АО курирует депутат по округу № 69 (Хабаровский) Борис Гладких.

Ключевыми темами семинара станут партийное строительство, которое обсудят в формате круглого стола с экспертами, а также взаимодействие региональных отделений и фракций партии в законодательных органах власти субъектов.

— Мы обсудим опыт партийных отделений по организации работы, проведению предварительного голосования, обменяемся полезными практиками. Основным вопросом расширенной встречи станет отработка механизма реализации партией своей власти через фракции. Для партии это важно. В моем понимании все стратегические решения должны приниматься на высоком партийном уровне. А фракция и депутаты должны быть проводниками этих решений, — отметил руководитель МКС по Приморью, Сахалину и Якутии Сергей Сопчук.

Также запланирован в рамках семинара-совещания аудит членов партии в отделениях и обсуждение возможности мобилизационного электората, что актуально в преддверии президентской кампании.

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