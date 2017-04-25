Эрдоган заявил об изменении позиции Москвы по Асаду

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намекнул на то, что Россия смягчила свою позицию касательно сирийского лидера Башара Асада. Об этом он рассказал журналистам Reuters в ходе интервью во вторник, 25 апреля.

Эрдоган, не пойми меня неправильно. Я не защищаю Асада, я не его адвокат. Вот что Путин мне сказал.

21 апреля Асад заявил, что Дамаск на сто процентов уверен, что за поставками химического оружия боевикам стоит Анкара. «Этому есть доказательства, некоторые из них были представлены в интернете несколько лет назад», — пояснил сирийский лидер.

Позиция России заключается в том, что граждане Сирии должны самостоятельно решать судьбу своей страны.

Позиция России заключается в том, что граждане Сирии должны самостоятельно решать судьбу своей страны.

В частности, замглавы МИД Михаил Богданов заявил, что Москва поддерживает любые шаги, направленные на возобновление межсирийских переговоров. «Мы приветствуем любые мероприятия, которые будут способствовать подготовке инклюзивного межсирийского диалога под эгидой ООН», — сказал он.

11 апреля госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия должна сделать выбор между «США и здравомыслящими странами с одной стороны и Ираном, группировкой “Хезболла” и режимом Башара Асада с другой».

16 апреля глава МИД Великобритании Борис Джонсон в своей статье The Daily Telegraph высказал идею, что Россия могла бы войти в коалицию, представляющую собой более чем 60 государств для борьбы с «Исламским государством» (запрещено в РФ), ради сохранения своих стратегических интересов в Сирии и возможности наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом.

Первый зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя инициативу Джонсона, указал, что это западной коалиции следует присоединиться к России и ее союзникам для борьбы с террористами. «Как говорил, правда, совсем по другому поводу киногерой Андрея Миронова в “Бриллиантовой руке”: нет, уж лучше вы к нам», — пояснил он.