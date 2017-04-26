Госдума может разрешить выдавать ДВ-гектары в охотугодьях летом 2017 года
Пока заявителям придется искать свободные земли, или ждать поправок в закон.
Пока заявителям придется искать свободные земли, или ждать поправок в закон.
Владивосток, 26 апреля, PrimaMedia
Принятая в декабре прошлого года поправка в закон о дальневосточном гектаре, запрещающая выдавать по нему землю в границах охотничьих угодий, разом сильно сократила доступные гектарщикам площади в Приморье. С января 2017 года на этом основании растет количество отказов в предоставлении гектаров. Особо странным для многих жителей края оказалось, что даже земли в существующих населенных пунктах могут иметь статус охотугодий,
На прошедшей в Москве
— Эти ограничения начали действовать с января. По ряду регионов доля охотугодий от общей площади достигает 85% процентов. Такая ситуация сложилась в Приморье и в ЕАО. Это острая проблема которая значительно сократила потенциальный объем земель. Видя такое серьезное ограничение прав, мы внесли в Госдуму поправки в закон, чтобы исключить возможность ограничений на территории охотугодий. Надеемся, что законодатели их поддержат, — сказал Качаев.
По его словам, возможность снова брать гектары на охотничьих площадях может появиться у граждан в
Напомним, там сразу нескольким заявителям не удается взять дальневосточный гектар, даже несмотря на то, что искомый участок находится между другими уже существующими дачными участками. С вопросами об этом ситуации ИА PrimaMedia обратилось в администрацию Приморья, Агентство по развитию человеческого капитала и в юридическую фирму «Инмар».
Как пояснил о официальном ответе заместитель генерального директора АРЧК ДВ Денис Львович Кузин, осуществлять добычу охотничьих животных с применением оружия на расстоянии ближе 200 метров от жилья запрещено.
— При этом, согласно приложению к приказу Минприроды Российской Федерации N 335, территории, занятые населенными пунктами, являются непригодными для ведения охотничьего хозяйства. Таким образом, законная возможность для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на территории населенных пунктов отсутствует, а включение в границы охотничьих угодий земель населенных пунктов, которыми признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов (ч.1 ст. 83 Земельного кодекса Российской Федерации) является нарушением действующего законодательства, — говорится в ответе.
Однако, как пояснили в департаменте охотничьего надзора Приморья, земля в населенных пунктах может иметь статус охотничьих угодий. Там действительно нельзя охотиться, но можно размещать базы, хранилища, вольеры и другую инфраструктуру. Это подтвердила ИА PrimaMedia и юрист фирмы «Инмар» Ксения Рубец.
— Наличие действующих закрепленных охотничьих угодий в границах территории дачного поселка, с учетом того, что использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе таких земель допускается для деятельности в сфере охотничьего хозяйства, по закону действительно возможно.
Если вы посмотрите на карту особо охраняемых природных территорий и охотничьих угодий приморского края, то практически вся территория Надеждинского района может быть использована под охотничьи угодья. Если мы говорим о Кипарисово, поселке Таёжном — вся территория Кипарисово — это тоже охотничьи угодья, — рассказала юрист.
При этом она посоветовала гражданам, которым отказали в выделении гектара, обжаловать отказ в суде, с требованием предоставить информацию относительно того, когда и как возникло данное угодье, когда и как было заключено охотхозяйственное соглашение, кто стороны по нему, и исполняется ли оно фактически.
Таким образом, получается, что охотугодья в Приморье могут быть где угодно. Если гектарщик хочет взять участок именно в границах существующих земель охотназначения, то ему придется либо ждать лета, либо обжаловать отказ в суде.