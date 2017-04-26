Госдума может разрешить выдавать ДВ-гектары в охотугодьях летом 2017 года

Владивосток, 26 апреля, PrimaMedia

Принятая в декабре прошлого года поправка в закон о дальневосточном гектаре, запрещающая выдавать по нему землю в границах охотничьих угодий, разом сильно сократила доступные гектарщикам площади в Приморье. С января 2017 года на этом основании растет количество отказов в предоставлении гектаров. Особо странным для многих жителей края оказалось, что даже земли в существующих населенных пунктах могут иметь статус охотугодий, из-за чего взять участок между двумя соседями тоже нельзя. Госдума может отменить введенные в декабре поправки уже этим летом. Что остается делать заявителям до той поры, попытался выяснить корр. ИА PrimaMedia.

На прошедшей в Москве пресс-конференции заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев отметил, запрет на раздачу гектаров в охотугодьях существенно сократил доступные для этого площади.

— Эти ограничения начали действовать с января. По ряду регионов доля охотугодий от общей площади достигает 85% процентов. Такая ситуация сложилась в Приморье и в ЕАО. Это острая проблема которая значительно сократила потенциальный объем земель. Видя такое серьезное ограничение прав, мы внесли в Госдуму поправки в закон, чтобы исключить возможность ограничений на территории охотугодий. Надеемся, что законодатели их поддержат, — сказал Качаев.

По его словам, возможность снова брать гектары на охотничьих площадях может появиться у граждан в июле-августе 2017 года. Тем временем, количество отказов в предоставлении дальневосточных гектаров в Приморье на этом основании постоянно растет. Даже земли в границах существующих населенных пунктов иной раз оказываются заняты под «охоту», как это случилось в селе Таежном, под Кипарисово.

Напомним, там сразу нескольким заявителям не удается взять дальневосточный гектар, даже несмотря на то, что искомый участок находится между другими уже существующими дачными участками. С вопросами об этом ситуации ИА PrimaMedia обратилось в администрацию Приморья, Агентство по развитию человеческого капитала и в юридическую фирму «Инмар».

Как пояснил о официальном ответе заместитель генерального директора АРЧК ДВ Денис Львович Кузин, осуществлять добычу охотничьих животных с применением оружия на расстоянии ближе 200 метров от жилья запрещено.

— При этом, согласно приложению к приказу Минприроды Российской Федерации N 335, территории, занятые населенными пунктами, являются непригодными для ведения охотничьего хозяйства. Таким образом, законная возможность для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на территории населенных пунктов отсутствует, а включение в границы охотничьих угодий земель населенных пунктов, которыми признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов (ч.1 ст. 83 Земельного кодекса Российской Федерации) является нарушением действующего законодательства, — говорится в ответе.

Однако, как пояснили в департаменте охотничьего надзора Приморья, земля в населенных пунктах может иметь статус охотничьих угодий. Там действительно нельзя охотиться, но можно размещать базы, хранилища, вольеры и другую инфраструктуру. Это подтвердила ИА PrimaMedia и юрист фирмы «Инмар» Ксения Рубец.

— Наличие действующих закрепленных охотничьих угодий в границах территории дачного поселка, с учетом того, что использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе таких земель допускается для деятельности в сфере охотничьего хозяйства, по закону действительно возможно.

Если вы посмотрите на карту особо охраняемых природных территорий и охотничьих угодий приморского края, то практически вся территория Надеждинского района может быть использована под охотничьи угодья. Если мы говорим о Кипарисово, поселке Таёжном — вся территория Кипарисово — это тоже охотничьи угодья, — рассказала юрист.

При этом она посоветовала гражданам, которым отказали в выделении гектара, обжаловать отказ в суде, с требованием предоставить информацию относительно того, когда и как возникло данное угодье, когда и как было заключено охотхозяйственное соглашение, кто стороны по нему, и исполняется ли оно фактически.

Таким образом, получается, что охотугодья в Приморье могут быть где угодно. Если гектарщик хочет взять участок именно в границах существующих земель охотназначения, то ему придется либо ждать лета, либо обжаловать отказ в суде.