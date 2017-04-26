Порошенко и Лукашенко в среду встретятся на Чернобыльской АЭС

Кроме этого, главы государств в ходе совместной встречи обсудят вопросы торгово-экономического сотрудничества между странами и дальнейшие усилия по урегулированию конфликта в Донбассе.

По данным пресс-службы президента Украины, начало официальных мероприятий с лидерами двух стран на территории Чернобыльской АЭС запланировано на 11.00.

При этом в пресс-службе главы Белоруссии уточнили, что во время участия в мероприятиях, посвященных годовщине аварии на ЧАЭС, «основное внимание будет уделено проводимым работам по поддержанию на должном уровне радиационной безопасности, что непосредственным образом затрагивает интересы жителей обеих стран».

Планируется, что «президенты ознакомятся со строительством нового безопасного защитного сооружения и хранением отработавшего ядерного топлива, почтят память ликвидаторов и пострадавших в результате аварии».