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08:12 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Порошенко и Лукашенко в среду встретятся на Чернобыльской АЭС

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Президенты Украины и Белоруссии Петр Порошенко и Александр Лукашенко 26 апреля, в 31-годовщину аварии на Чернобыльской АЭС, проинспектируют объекты станции и почтят память погибших в результате аварии.

Источник: "РИА Новости" Украина

Кроме этого, главы государств в ходе совместной встречи обсудят вопросы торгово-экономического сотрудничества между странами и дальнейшие усилия по урегулированию конфликта в Донбассе.

По данным пресс-службы президента Украины, начало официальных мероприятий с лидерами двух стран на территории Чернобыльской АЭС запланировано на 11.00.

При этом в пресс-службе главы Белоруссии уточнили, что во время участия в мероприятиях, посвященных годовщине аварии на ЧАЭС, «основное внимание будет уделено проводимым работам по поддержанию на должном уровне радиационной безопасности, что непосредственным образом затрагивает интересы жителей обеих стран».

Планируется, что «президенты ознакомятся со строительством нового безопасного защитного сооружения и хранением отработавшего ядерного топлива, почтят память ликвидаторов и пострадавших в результате аварии».

Кроме этого, в этот день запланированы переговоры Порошенко и Лукашенко на территории Белоруссии. По данным белорусской стороны, президенты в ходе переговоров «обсудят широкий комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, прежде всего, в торгово-экономической сфере, а также вопросы политического взаимодействия, международную повестку дня и дальнейшие усилия по мирному урегулированию конфликта на юго-востоке Украины».

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