СМИ: США получили уведомление от Турции за час до операции в Сирии и Ираке

Ранее представитель госдепа США Марк Тонер заявил об обеспокоенности в связи с нанесением Турцией ударов на севере Сирии и Ирака. Он подчеркнул, что они были осуществлены «без должной координации с США» и с коалицией против террористической группировки «Исламское государство"*. Позднее президент Турции Тайип Эрдоган заявил в интервью агентству Рейтер, что проинформировал партнеров, включая РФ, США и северный Иракский Курдистан перед началом операции.

По словам источника телеканала, советники США и международной коалиции не находились рядом с районами проведения операции.

«Эти авиаудары не были одобрены коалицией по борьбе с ИГ* и привели к несчастью привели к потерям среди сил, которые являются нашими партнерами по борьбе с ИГ*, включая курдские отряды «пешмерга», — заявил официальный представитель Пентагона Эдриан Ренкин-Галлоуэй.

Генштаб ВС Турции сообщил во вторник о гибели около 70 членов курдских формирований в ходе авиаударов по позициям сил самообороны курдов на северо-востоке Сирии и запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.

Анкара считает YPG террористической организацией, связанной с РПК. В связи с этим Турция ранее неоднократно критиковала США за поставки оружия сирийским курдам, которых Вашингтон считает своими союзниками в борьбе с террористической группировкой ИГ*.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.

*Террористическая организация, запрещенная в России.