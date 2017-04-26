Тереза Мэй оговорилась и призвала к борьбе с туризмом

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/.
«…мы хотим заключать торговые сделки по всему миру для экспорта британских товаров и услуг. Мы хотим вести за собой мир в предотвращении туризма», — заявила Мэй.
Вслед за этим премьер упомянула проблему рабства в современном мире и вопрос национальной безопасности, что дало британским СМИ повод предположить, что Мэй
Как отмечает газета Mirror, сама глава кабинета министров Великобритании на эту ошибку внимания не обратила и, не став исправлять собственную оплошность, невозмутимо продолжила речь.