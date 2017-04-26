Тереза Мэй оговорилась и призвала к борьбе с туризмом

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй допустила досадную оговорку в ходе своего выступления с речью в Уэльсе во вторник. Как отмечает портал Business Insider, глава британского правительства заявила, что страна готова возглавить мировую борьбу с туризмом.

«…мы хотим заключать торговые сделки по всему миру для экспорта британских товаров и услуг. Мы хотим вести за собой мир в предотвращении туризма», — заявила Мэй.

Вслед за этим премьер упомянула проблему рабства в современном мире и вопрос национальной безопасности, что дало британским СМИ повод предположить, что Мэй все-таки оговорилась и на самом деле имела в виду терроризм.

Как отмечает газета Mirror, сама глава кабинета министров Великобритании на эту ошибку внимания не обратила и, не став исправлять собственную оплошность, невозмутимо продолжила речь.