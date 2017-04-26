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04:29 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Столичные власти утвердили положение об АИС «Официальный портал мэра и правительства Москвы»

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об утверждении положения об автоматизированной информационной системе (АИС) «Официальный портал мэра и правительства Москвы». Об этом сообщается на портале системы.

«Утвердить положение об АИС «Официальный портал мэра и правительства Москвы», — говорится в документе.

Устанавливается, что оператором инфосистемы является столичный департамент информационных технологий, который обеспечивает ее эксплуатацию и модернизацию, а также осуществляется полномочия собственника АИС.

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Поясняется, что АИС «Официальный портал мэра и правительства Москвы» содержит информацию и программно-технические средства, обеспечивающие информационное и технологическое взаимодействие между оператором АИС и участникам информационного взаимодействия при наполнении официального сайта мэра и правительства Москвы в сети интернет, а также предоставление прав доступа участникам информационного взаимодействия к указанному сайту.

Также документом обозначены задачи АИС: получение доступа к услугам и сервисам мэра и правительства Москвы предоставляемым гражданам и организациям посредством сайтов в доменной зоне mos.ru; повышение качества информирования граждан о системе городского управления; предоставление информации о деятельности мэра и правительства Москвы и других органах исполнительной власти столицы, о культурно-просветительских мероприятиях, об истории Москвы и достижениях города, о планируемых и проводящихся в городе проектах, о принятых правовых актах; предоставление электронного доступа к государственным услугам столицы, а также предоставление данных об объектах расположенных на территории Москвы. При этом отмечается, что сведения, которые составляют государственную тайну — не подлежат обработке в АИС.

Контроль за выполнением постановления возложен на министра правительства Москвы, руководителя департамента информационных технологий Артема Ермолаева.

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