Столичные власти утвердили положение об АИС «Официальный портал мэра и правительства Москвы»

Поясняется, что АИС «Официальный портал мэра и правительства Москвы» содержит информацию и программно-технические средства, обеспечивающие информационное и технологическое взаимодействие между оператором АИС и участникам информационного взаимодействия при наполнении официального сайта мэра и правительства Москвы в сети интернет, а также предоставление прав доступа участникам информационного взаимодействия к указанному сайту.

Также документом обозначены задачи АИС: получение доступа к услугам и сервисам мэра и правительства Москвы предоставляемым гражданам и организациям посредством сайтов в доменной зоне mos.ru; повышение качества информирования граждан о системе городского управления; предоставление информации о деятельности мэра и правительства Москвы и других органах исполнительной власти столицы, о культурно-просветительских мероприятиях, об истории Москвы и достижениях города, о планируемых и проводящихся в городе проектах, о принятых правовых актах; предоставление электронного доступа к государственным услугам столицы, а также предоставление данных об объектах расположенных на территории Москвы. При этом отмечается, что сведения, которые составляют государственную тайну — не подлежат обработке в АИС.

Контроль за выполнением постановления возложен на министра правительства Москвы, руководителя департамента информационных технологий Артема Ермолаева.