Посольство Украины объяснило возможное сокращение финпомощи от США

В 2016 году США предоставили Украине кредитные гарантии в размере 1 млрд долл, что потребовало из американского бюджета 300 млн долл. В 2018 году благодаря финансовой стабилизации и ожиданию роста экономики Украины стороны не предусматривают финансовой помощи в форме кредитных гарантий.

«Учитывая сказанное, фактическое уменьшение американской помощи Украине в 2018 году составит около 30%, что позволяет продлить реализацию большинства действующих программ помощи нашей стране», — говорится также в заявлении.

В посольстве отмечают, что финансирование программ в Украине будет составлять почти 50% от всех средств, предусмотренных на программы американской помощи для стран Европы и Евразии.

Накануне американское издание Foreign Policy опубликовало рабочий документ, который подтвердил намерения нынешней администрации существенно сократить помощь развивающимся странам, в том числе Украине на 68,8%. В списке существует большое количество других стран, где финансирование урезано на 100%, то есть до «нуля». Среди них — Беларусь, Азербайджан, Туркменистан, Черногория, Польша, Бразилия, Куба, ряд африканских стран, некоторые островные государства, страны Латинской Америки.

При этом отмечается, что часть финансирования была перенесена из статьи помощи в целях развития на программу, которая тесно связана с целью национальной безопасности США.